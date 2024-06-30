美國木屋蓋上大帳篷滅蟲　白蟻之災成人生慘痛回憶

台灣旅美作家「鱸魚」日前分享一棟房子被巨大帳篷包住，該畫面在美國很常見，但也是當地人最不想碰到的，因為他曾遇過此情況，「兩個禮拜所經歷的是人生最難忘的痛苦與不便」。
作家「鱸魚」23日在Facebook粉絲專頁分享一張照片，一棟房子被橘底灰條紋的巨大帳篷包住，他透露住在美國， 尤其是加州，最怕碰上這種畫面，而之所以用如此大的帳篷把房子包得密不通風，為了就是要用「毒氣殺死白蟻」。殺白蟻期間，該棟屋主全家人得搬出去四、五天。
附近鄰居大約30%都被包過
鱸魚指出，美國多是木造房屋，氣候炎熱又潮濕的地方就有可能招來白蟻。白蟻從外面入侵，住在地底下，往上慢慢啃食房子。如果不理會最後會影響房子結構。而他的家也曾被包過，附近鄰居大約30%都被包過。
因為他曾在2樓窗台外搭了花架，上面擺了些鮮艷的花，開始種花後就不停地往花台澆水：「直到若干年之後找人粉刷房子，老闆才告訴我花架下面的牆壁裡全是白蟻。朋友請木匠在後院搭了一個露台，若干年後發現底下也被白蟻咬得千瘡百孔，還好發現得早，没有入侵主宅。」
鱸魚憶起家裡被巨大帳篷包住的狀況，當時花錢把房子包起來殺白蟻，「之後兩個禮拜所經歷的是人生最難忘的痛苦與不便」，因為家中所有的植物盆景都得移除，所有食物都得丟棄，會接觸到皮膚的，例如枕頭、毛巾、床單等等都要用大塑膠袋包起來，家中所有日常生活用品，洗面乳、牙膏等也得全部搬走或是包起來。
不敢再貼着房子種灌木叢
鱸魚提到， 匆匆忙忙準備兩個禮拜之後，全家人搬到旅館住，房子被包住的那段日子：「充滿毒氣期間整個帳篷全部封死，外面掛上死亡標記的骷髏警告。五天後安全人員檢視沒有問題之後才能搬回去，又開始漫長的善後工作。 」
經歷過如此浩大工程，鱸魚表示：「基於這個原因，10多年過去了，我們家是否又有白蟻，我不敢知道，更不敢請人檢查。修房子的老師傅說白蟻多半是從房子四周灌木叢入侵，也基於這個原因，我不敢再貼着房子種些美美的、矮矮的灌木叢。 醜一點就算了吧，這裡是加州不是歐洲。」
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