熱門搜尋:
床蝨 雙11 騙案 三吉彩花 佳子公主 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-09 13:15:32

美國本土首見「吸血鬼病毒」　「同類相殘」特質有助研發抗病毒療法

分享：

美國本土首見「吸血鬼病毒」　「同類相殘」特質有助研發抗病毒療法

美國馬里蘭州土壤樣本首見「吸血鬼病毒」，令科學界震驚，也可望成抗病毒療法關鍵。

據英國《獨立報》（The Independent）、《每日郵報》（Daily Mail）報道，學界在理論層面長久以來已知，有某些病毒會「捕食」其他病毒，這與絕大多數自我複製的病毒不同，不過直到6日馬里蘭大學巴爾的摩校區（University of Maryland, Baltimore County）宣布上述消息，證實科學界近期首度發現「吸血鬼病毒」的蹤跡。

寄生及「捕食」其他病毒

報告指出，這種特殊的「吸血鬼病毒」能附在其他病毒的「頸部」，進行捕食與自我複製。一開始透過嗜菌體附着其他土壤傳播，其吸附點就在土壤病毒的蛋白衣殼（capsid）連接病毒尾部的部位，形同土壤病毒的頸部。儘管研究人員數十年前就知道此種病毒的存在，卻是首度在美國本土發現。

UMBC生物學家德卡爾瓦洛（Tagide deCarvalho）表示，「我看到這個景象時的感受是『簡直不敢相信』。沒人見過噬菌體或其他病毒附在另一種病毒上。」

也可能殺死「好病毒」

研究團隊指出，這種「吸血鬼病毒」可能導致宿主病毒進入休眠狀態。吸血鬼病毒可以殺死感染農作物、牲口的病毒，也可能殺死對土壤有重大好處的「好病毒」。

目前團隊已投入相關研究，有望能成為抗病毒療法的研發關鍵，而研究成果已發表於《國際微生物生態學會期刊》（Journal of the International Society of Microbial Ecology）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

轉季鼻敏感3大解決方法（am730製圖）

轉季鼻敏感3大解決方法（am730製圖） 轉季鼻敏感3大解決方法（am730製圖） 轉季鼻敏感3大解決方法（am730製圖） 轉季鼻敏感3大解決方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受