美國本土首見「吸血鬼病毒」　「同類相殘」特質有助研發抗病毒療法

據英國《獨立報》(The Independent)、《每日郵報》(Daily Mail)報道,學界在理論層面長久以來已知,有某些病毒會「捕食」其他病毒,這與絕大多數自我複製的病毒不同,不過直到6日馬里蘭大學巴爾的摩校區(University of Maryland, Baltimore County)宣布上述消息,證實科學界近期首度發現「吸血鬼病毒」的蹤跡。

也可能殺死「好病毒」

研究團隊指出,這種「吸血鬼病毒」可能導致宿主病毒進入休眠狀態。吸血鬼病毒可以殺死感染農作物、牲口的病毒,也可能殺死對土壤有重大好處的「好病毒」。

目前團隊已投入相關研究,有望能成為抗病毒療法的研發關鍵,而研究成果已發表於《國際微生物生態學會期刊》(Journal of the International Society of Microbial Ecology)。

