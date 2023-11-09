美國本土首見「吸血鬼病毒」　「同類相殘」特質有助研發抗病毒療法

美國馬里蘭州土壤樣本首見「吸血鬼病毒」，令科學界震驚，也可望成抗病毒療法關鍵。

據英國《獨立報》（The Independent）、《每日郵報》（Daily Mail）報道，學界在理論層面長久以來已知，有某些病毒會「捕食」其他病毒，這與絕大多數自我複製的病毒不同，不過直到6日馬里蘭大學巴爾的摩校區（University of Maryland, Baltimore County）宣布上述消息，證實科學界近期首度發現「吸血鬼病毒」的蹤跡。

寄生及「捕食」其他病毒

報告指出，這種特殊的「吸血鬼病毒」能附在其他病毒的「頸部」，進行捕食與自我複製。一開始透過嗜菌體附着其他土壤傳播，其吸附點就在土壤病毒的蛋白衣殼（capsid）連接病毒尾部的部位，形同土壤病毒的頸部。儘管研究人員數十年前就知道此種病毒的存在，卻是首度在美國本土發現。

UMBC生物學家德卡爾瓦洛（Tagide deCarvalho）表示，「我看到這個景象時的感受是『簡直不敢相信』。沒人見過噬菌體或其他病毒附在另一種病毒上。」