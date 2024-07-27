美國東北部重現熊蹤　黑熊母子「試坐」汽車受困

近日，美國東北部的康涅狄格州（Connecticut）發生多宗涉及野生黑熊的案件，造成民眾受傷與財物損失，有私家車被黑熊一家抓爛。

據美聯社報道，15日上午，康涅狄格州的一名車主發現，自家車身竟然有一頭成年黑熊和幼崽被困，它們不斷扭打導致汽車喇叭響起，廣播也被誤打誤撞打開，而車外有另一隻黑熊幼崽在奔跑，似乎因為噪聲而感到煩躁。

施襲黑熊被安樂死

受驚的車主立刻報警。在人們打開車門後，3隻熊立刻逃離現場跑進樹林。據車主提供的照片和影片顯示，車內遭到黑熊嚴重破壞，幾乎被撕爛。對此，官方人員認為黑熊可能是自行打開車門進行車內，但尚不清楚牠們是如何被鎖在車內。