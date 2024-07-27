美國東北部重現熊蹤　黑熊母子「試坐」汽車受困

近日，美國東北部的康涅狄格州（Connecticut）發生多宗涉及野生黑熊的案件，造成民眾受傷與財物損失，有私家車被黑熊一家抓爛。
據美聯社報道，15日上午，康涅狄格州的一名車主發現，自家車身竟然有一頭成年黑熊和幼崽被困，它們不斷扭打導致汽車喇叭響起，廣播也被誤打誤撞打開，而車外有另一隻黑熊幼崽在奔跑，似乎因為噪聲而感到煩躁。
施襲黑熊被安樂死
受驚的車主立刻報警。在人們打開車門後，3隻熊立刻逃離現場跑進樹林。據車主提供的照片和影片顯示，車內遭到黑熊嚴重破壞，幾乎被撕爛。對此，官方人員認為黑熊可能是自行打開車門進行車內，但尚不清楚牠們是如何被鎖在車內。
據報道，有跡象顯示，康涅狄格州的的黑熊數量正在增加。20日，柴郡（Cheshire）的 一名女子報警稱自己在後院遭黑熊咬傷。有官員表示受害者受了輕傷，並拒絕接受治療。環保警察發現了這隻熊並將其帶走做測試，隨後對其實施了安樂死。
約有1,000至1,200隻熊
報道指出，在美國西部，熊闖入汽車、垃圾桶和房屋並非新鮮事，但在幾十年前的康涅狄格州還很少見，而現在已成為一種日益增長的現象。
美國能源環境保護部門高級顧問內斯（Ethan Van Ness）在一份聲明中表示：「如果您所在地區出現熊，請務必鎖好車門，切勿讓它們輕易獲取人類食物。」
康涅狄格州政府官員表示，20世紀80年代以來，熊在該地區重現蹤影，且數量一直在穩步增加。目前康乃狄克州約有1,000至1,200隻熊，近年來已在169個城鎮被目擊。
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Story 161— Pause For Claws (@PauseForClaws) June 22, 2024
Bear Crime Wave In Connecticut
So I went looking for a story using "bear steals" as my search term, and I stumbled on a crime wave in Connecticut, USA. All of these incidents took place in that state within the past few years.
The thieving bears were caught on camera… pic.twitter.com/L8AabFyyfQ