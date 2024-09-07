美國校園再爆槍擊事件　高中生口角後開槍射殺同學

美國校園又傳槍響！馬里蘭州一所高中有兩名同學吵架，竟然演變成槍擊案，一名學生持槍在廁所裏槍殺和他起口角的同學後逃逸，但沒過幾分鐘就被警方抓獲。

槍手在事發後逃離現場

據美聯社報道，馬里蘭州哈福德縣（Harford County）的喬帕敦高中（Joppatowne High School）發生槍擊案，槍手竟然是該校的16歲學生。據哈福德郡警長傑夫加勒 (Jeff Gahler) 表示，當地時間6日，二名學生在廁所裏起爭執，其中一人突然掏出槍來朝着另一名15歲學生格蘭特（Warren Curtis Grant）開槍，格蘭特中槍後被醫療直升機空運至醫院搶救，但仍不幸身亡。

加勒表示，槍手在事發後逃離現場，但不久後就在附近被警方逮捕。槍手預計將會以成年人的身分受到指控，屆時警方將會公布他的姓名。