美國校園槍擊兇徒藉「綠卡抽簽」移民　特朗普命暫停計劃

美國知名學府布朗大學發生槍擊案，震驚國際，由於疑犯透過俗稱「綠卡抽簽」的「多元化移民簽證抽籤計劃」合法入境美國，美國總統特朗普（Donald Trump）18日下令，暫停這項移民計劃。
提供最多5萬個綠卡名額
《美聯社》報道，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在X發文證實，她已依照特朗普指示，要求美國公民及移民服務局（USCIS）即刻暫停該計劃，她直言：「這名令人髮指的人，根本不應該被允許進入我們的國家。」
報道指出，多元化移民簽證計畫每年透過隨機抽籤方式，向來自美國移民比例較低國家的申請者，提供最多5萬個綠卡名額，其中不少來自非洲國家。該制度由美國國會立法設立，特朗普政府這次暫停執行，料引發法律挑戰。
須接受完整背景審查
根據官方數據顯示，2025年度簽證抽簽共有近2,000萬人申請，包含中簽者及其配偶在內，約131,000人獲選，其中葡萄牙公民僅取得38個名額。所有中簽者仍須接受面談與完整背景審查，程序與其他綠卡申請人相同。
根據警方透露，葡萄牙裔兇徒瓦倫特（Claudio Neves Valente）2000年起持學生簽證就讀布朗大學，2017年取得多元化移民簽證，並於數月後獲得美國合法永久居留身分。
