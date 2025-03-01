美國校巴行駛時突陷火海　冷靜司機率15名學生逃生

事故發生後，當地消防趕往現場救援，根據畫面顯示，巴士陷入火海，火焰從窗戶竄出，甚至引燃上方一棵樹，濃煙直衝天際，場面駭人。而消防隊員迅速將火勢控制後，另一輛校車開來接走學生，確保他們安全抵達學校。

綜合美媒報道，當地消防表示，當時這輛校車正載着學生，前往蒙蒂塞洛中學（Monticello Middle School），但後輪附近突然冒出火花，不久後火勢迅速蔓延，車內濃煙瀰漫，情況相當危急，但校車司機臨危不亂，立刻指揮學生迅速撤離，在大火吞噬車輛前，所有學生都成功脫離危險。

美國俄亥俄州傳出校車失火意外，一輛載有15名中學生的校車，27日在行駛途中，突然起火，所幸校車司機冷靜應對。緊急迅速疏散所有學生，沒有造成傷亡，不久校車陷入火海，場面觸目驚心。

疏散演習發揮作用

意外發生後，這名英勇的司機不願透露姓名，也不希望被標榜為「英雄」，他僅表示，平時校車疏散演習發揮作用：「我們每年都會對學生進行校車逃生訓練，而今天，這些訓練確實發揮了作用。」

校方人員柯比（Liz Kirby）感嘆：「沒有人受傷，我無法表達我有多麼欣慰，也對這位司機的英勇反應充滿感激。」報道表示，這輛出事校車本月才剛通過例行檢查，為何起火仍在調查中。

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