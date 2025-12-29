美國業主殺71歲住客 棄屍垃圾箱掩人耳目

美國華盛頓州發生命案，一名67歲男性業主涉嫌殺害其71歲住客，並將遺體藏入垃圾箱中，棄置在自己名下的土地，目前業主已因二級謀殺等罪名遭到逮捕。

綜合美國傳媒報道，當地警方指出，疑犯為67歲的米拿（Ricky Dean Miller），警方是接獲米拿一名家屬通報後展開調查，該名家屬向警方表示，米拿曾向他坦承「殺了人，並把屍體藏在自家土地上」。

疑犯向家人認殺人

警方於12月16日前往米拿住所，並取得搜索令後，在現場一個桶中發現71歲男子施密特（Dennis Eugene Schmitt）的遺體。警方透露，該桶被放置在一個裝滿落葉的垃圾箱內，刻意掩人耳目。