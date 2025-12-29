美國業主殺71歲住客 棄屍垃圾箱掩人耳目

美國華盛頓州發生命案，一名67歲男性業主涉嫌殺害其71歲住客，並將遺體藏入垃圾箱中，棄置在自己名下的土地，目前業主已因二級謀殺等罪名遭到逮捕。
綜合美國傳媒報道，當地警方指出，疑犯為67歲的米拿（Ricky Dean Miller），警方是接獲米拿一名家屬通報後展開調查，該名家屬向警方表示，米拿曾向他坦承「殺了人，並把屍體藏在自家土地上」。
疑犯向家人認殺人
警方於12月16日前往米拿住所，並取得搜索令後，在現場一個桶中發現71歲男子施密特（Dennis Eugene Schmitt）的遺體。警方透露，該桶被放置在一個裝滿落葉的垃圾箱內，刻意掩人耳目。
警方表示，米拿是施密特的房東，兩人分別居住在不同房屋內，彼此關係仍有待進一步釐清。法醫解剖結果顯示，施密特死因為頭部遭受多處鈍器重擊，頸部另有遭勒掐的痕跡。
案發後米拿已被收押，面臨「二級謀殺」及「非法處理人類遺體」等指控。案件震驚當地社區，一名鄰居表示，「這真的太瘋狂了，因為我們住在非常偏僻的地方，從來沒想過會發生這種事」，「我很想知道他究竟為甚麼會這麼做……但我又不想知道，因為他們就是我們的鄰居。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章