美國樓市｜住户一家三口陳屍屋內1年　加州凶宅房東放盤仍倒賺55萬美元

一般而言，發生過命案的凶宅，屋主都會降價求售，不過在美國加州爾灣（Irvine）有一間豪宅，曾經有三具腐屍在裏面放了一年，掛牌上市後卻快速售出，屋主還倒賺55萬美元（約430萬港元）。

這間豪宅位於加州爾灣（Irvine）富人區，2022年4月，有一家三口被發現陳屍在屋內，由於死亡時間已長達一年，屍體早已完全腐爛，警方調查後，發現三人為法裔居民，沒有外力介入，判斷為輕生案件。