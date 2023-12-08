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國際
2023-12-08 18:45:45

美國樓市｜住户一家三口陳屍屋內1年　加州凶宅房東放盤仍倒賺55萬美元

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美國樓市｜住户一家三口陳屍屋內1年　加州凶宅房東放盤仍倒賺55萬美元

一般而言，發生過命案的凶宅，屋主都會降價求售，不過在美國加州爾灣（Irvine）有一間豪宅，曾經有三具腐屍在裏面放了一年，掛牌上市後卻快速售出，屋主還倒賺55萬美元（約430萬港元）。

這間豪宅位於加州爾灣（Irvine）富人區，2022年4月，有一家三口被發現陳屍在屋內，由於死亡時間已長達一年，屍體早已完全腐爛，警方調查後，發現三人為法裔居民，沒有外力介入，判斷為輕生案件。

比市價便宜將近100萬美元

該棟房子耗時一年後，經過重新整修，再度掛牌上市，以198萬美元（約1,547萬港元）掛售，比市價便宜將近100萬美元（約781萬港元），結果在短短三周內，就有神秘買家相中，最終在11月22日以195萬美元（約1,523萬港元）成交，有趣的是，該棟房子的賣家，是在2017年僅以140萬美元（約1,094萬元新台幣）購入，沒想到屋子成為凶宅後，售出還倒賺55萬美元（約430萬港元）。

根據公開資料，該名神秘買家是現金全款買房，但他在購房後並未自己入住，而是在入手不到一周後，放到租房網站上，房子面積80坪（約2,847平方呎），4房5衛，以每月7500美元（約5.86萬港元）的價格招租。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

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