美國機動遊戲意外 20人被困23米半空4小時（有片）

美國田納西州蒙哥馬利郡的嘉年華傳出機動遊戲設施故障，廿名遊客被困在近23米的高空中長達4小時才獲救，幸沒有人受傷。 據外媒報道，田納西州蒙哥馬利郡為慶祝愛爾蘭日而舉辦了為期一周的嘉年華，在當地時間3月13日晚間傳出意外。一名工作人員和19名遊客搭乘一座名為「 星塔」 的機動 遊戲設施時發生故障，20人被困在接近23米高的半空中動彈不得，場面相當驚險。

9時接報 凌晨1時全數獲救 雖然當地消防局在獲報後第一時間就派出雲梯車救援，但標準高度的雲梯車不夠高，救援人員無法拯救被困人士。最後當局緊急從蒙哥馬利郡消防局 調來了一輛更高規格的雲梯車，才將人一個一個救下來。消防局接獲通報時約晚間9點，被困人全數脫險時已經是凌晨接近1點。

主辦遊樂會的 Casey's Rides 公司於周四晚間透過公關公司發布了一份聲明表示：「該機動遊戲設施在投入運作前，已按照製造商的規格徹底檢查。製造商正在派遣技術人員對星塔評估並確定故障原因。 Casey’s Rides 多年來一直在愛爾蘭日嘉年華安全運營遊樂園的遊樂設施，這是首次出現此類問題。我們真誠感謝急救人員的迅速反應，並感謝耐心和理解。 」 據悉在事故排除後，目前嘉年華已重新開放。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章