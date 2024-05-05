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國際
2024-05-05 17:30:57

美國機場工作犬迎last day退休　人類同事送上驚喜波波派對勁溫馨

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美國機場工作犬迎退休last day　人類同事送上驚喜波波派對勁溫馨

美國一隻在國際機場運輸安全管理局 (TSA) 服役的偵爆犬日前退休，牠的人類同事們決定給牠一個小驚喜，在牠上班的最後一天送給牠超多牠最愛的網球，害牠開心到不行。

訓練過程相當艱辛

工作犬在人類的生活中扮演相當重要的輔助角色，訓練過程相當艱辛，能夠成為獨當一面的工作犬可說都相當不容易。美國德州運輸安全管理局就和當地犬類訓練中心合作，每年訓練約300隻偵爆犬，協助在機場進行安檢。

雷克斯（Rex）就是其中之一。今年6歲的牠是一隻德國短毛指示犬，在完成訓練後，牠就和領犬員一起合作長達5年的時間。去年，他們被調到米華基米切爾國際機場（Milwaukee Mitchell International Airport），成為威斯康星州TSA乘客檢查犬類計劃的第一組工作團隊。

將會第一次去海灘

在辛苦工作了5年之後，今年雷克斯終於準備迎來退休生活，在上周四牠最後一天執勤時，一名乘客與工作人員串通好，在身上留下氣味，在雷克斯成功臭聞出味道後，突然現場所有工作人員都朝牠丟出牠最愛的網球，現場幾乎變成波波池，雷克斯則驚喜地跳來跳去。

領犬員從牠身上取下「禁止摸摸」的標示，這代表雷克斯正式卸下工作犬的身分。運輸安全管理局說：「退休後，雷克斯期待在梳化上打盹，第一次去海灘，並享受牠最喜歡的吱吱作響的玩具。」據悉雷克斯將獲所屬領犬員領養。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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