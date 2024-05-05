美國機場工作犬迎last day退休　人類同事送上驚喜波波派對勁溫馨

美國一隻在國際機場運輸安全管理局 (TSA) 服役的偵爆犬日前退休，牠的人類同事們決定給牠一個小驚喜，在牠上班的最後一天送給牠超多牠最愛的網球，害牠開心到不行。

訓練過程相當艱辛

工作犬在人類的生活中扮演相當重要的輔助角色，訓練過程相當艱辛，能夠成為獨當一面的工作犬可說都相當不容易。美國德州運輸安全管理局就和當地犬類訓練中心合作，每年訓練約300隻偵爆犬，協助在機場進行安檢。

雷克斯（Rex）就是其中之一。今年6歲的牠是一隻德國短毛指示犬，在完成訓練後，牠就和領犬員一起合作長達5年的時間。去年，他們被調到米華基米切爾國際機場（Milwaukee Mitchell International Airport），成為威斯康星州TSA乘客檢查犬類計劃的第一組工作團隊。