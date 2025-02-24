美國機場MMA 多名男女互相拳打腳踢（有片）

《紐約郵報》報道，機場候機室MMA事件發生於2月19日，事發地點是美國亞特蘭大機場（Hartsfield-Jackson International Airport）廉價航空Spirit Airlines的候機室登機閘口。根據畫面顯示，兩群男女不知何故，突然大打出手，雙方拳打腳踢互毆，其中一名女子甚至爬過一排機場座椅，向對方「起飛腳」，影片中可見有人連續出拳痛揍對方。其他人則互相毆打，有些人倒在地上後試圖保護自己，整個混亂過程被旁觀者用手機拍下，影片迅速在網上瘋傳。

美國喬治亞州亞特蘭大機場，近日上演多人「MMA」！兩群男女日前在登機口附近，不明原因突然發生衝突，雙方打成一團，根據畫面顯示，多名男女互相拳打腳踢，場面混亂，影片在網路瘋傳，不少網友瞠目結舌。

警方正調查機場MMA

不少人對這場突如其來的MMA難以反應過來，一名旅客表示，「我只是想知道，他們為甚麽要打架？發生了甚麽事？」還有一名男子冷靜地說，「我只知道，如果你們碰我，我就會把所有人都打暈。」

事發後警方隨即趕到現場，但這些互毆男女都已散去。機場人員說，他們正在對此事展開調查，但目前尚未公布衝突的具體原因。

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