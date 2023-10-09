美國殯儀館不當存放115具遺體全都腐爛　警員：狀況相當骸人

美國科羅拉多州弗里蒙特縣的一家殯儀館，被發現不當存放了超過115具腐爛的屍體，目前警方正在調查當中。弗里蒙特縣治安部門表示，位於科羅拉多斯普林斯以西彭羅斯的「回歸自然」殯儀館（The Return to Nature Funeral Home）被指控在佔地2,500平方英尺的設施中不當存放屍體，監管機構已對該殯儀館發出暫停執業令，當中提到了殯儀館已發出「令人厭惡的氣味」。

稱：不使用化學防腐劑

暫停執業令中還提到，該殯儀館號稱是不使用化學防腐劑的綠色墓葬，但事實是115具屍體全都放著腐爛。老闆霍爾福德（Jon Hallford）還試圖隱瞞屍體處理不當的事實，一開始供稱難聞的氣味是因為他在那裡進行動物標本剝制。 弗里蒙特縣驗屍官辦公室和負責監管該州殯儀館的科羅拉多州監管機構部都已前往進行搜查。弗里蒙特縣警長艾倫·庫珀（Allen Cooper）在記者會上說：「我們不會提供太多細節，以避免進一步傷害遺屬，我只能說殯儀館內部的狀況相當骸人。而目前也尚未逮捕任何人。」弗里蒙特縣驗屍官蘭迪·凱勒（Randy Keller）表示，鑑於死者人數眾多且需要識別他們的身份，調查可能需要數月時間。

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