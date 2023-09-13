美國殺人犯越獄闖民宅偷槍偷車偷食物 居民恐慌鬧爆警方無能(多圖)

美國賓夕法尼亞州一名殺人犯2周前越獄，至今仍然在逃，警方周二(12日)表示，該名殺人犯最近潛入民居偷走步槍，形容他「極度危險」。消息傳出後，費城市郊各大學校已關閉，居民被勸喻要鎖好門窗。

巴西籍的卡瓦爾坎特(Danelo Cavalcante)8月31日在徹斯特郡監獄施展壁虎功爬牆越獄，近兩周以來逃過警犬、無人機、直升機和特種部隊的追捕，讓民眾既心慌又驚訝。

逃過警方天羅地網

執法部門在賓夕法尼亞州巴克鎮一帶的鄉郊地區設置路障，並動員特種武器和戰術部隊(SWAT)和裝甲車進行圍捕，但至今仍未能捉到人。

可是，住宅CCTV及監察野生動物的攝影機已多次拍到卡瓦爾坎特的身影，他的犯罪行為就像一場電視真人騷。自離開監獄之後，他已換上偷來的衣服、刮了鬍子，偷過食物和一部SUV，但後來棄車。