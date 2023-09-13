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國際
2023-09-13 17:00:18

美國殺人犯越獄闖民宅偷槍偷車偷食物 居民恐慌鬧爆警方無能(多圖)

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大批執法人員持槍搜捕卡瓦爾坎特。(美聯社)

大批執法人員持槍搜捕卡瓦爾坎特。(美聯社)

美國賓夕法尼亞州一名殺人犯2周前越獄，至今仍然在逃，警方周二(12)表示，該名殺人犯最近潛入民居偷走步槍，形容他「極度危險」。消息傳出後，費城市郊各大學校已關閉，居民被勸喻要鎖好門窗。

巴西籍的卡瓦爾坎特(Danelo Cavalcante)831日在徹斯特郡監獄施展壁虎功爬牆越獄，近兩周以來逃過警犬、無人機、直升機和特種部隊的追捕，讓民眾既心慌又驚訝。

逃過警方天羅地網

執法部門在賓夕法尼亞州巴克鎮一帶的鄉郊地區設置路障，並動員特種武器和戰術部隊(SWAT)和裝甲車進行圍捕，但至今仍未能捉到人。

可是，住宅CCTV及監察野生動物的攝影機已多次拍到卡瓦爾坎特的身影，他的犯罪行為就像一場電視真人騷。自離開監獄之後，他已換上偷來的衣服、刮了鬍子，偷過食物和一部SUV，但後來棄車。

警方封路，截查車輛。(美聯社)

警方封路，截查車輛。(美聯社)

叢林茂密 500警力搜捕不果

警方表示，卡瓦爾坎特周一晚闖入巴克鎮附近一處住所的車房，儘管屋主朝他開了幾槍，但他仍能取走一支點22口徑步槍，快速逃跑。該槍械配備瞄準器和槍燈。事發前2小時，有司機在附近一處叢林，發現男子形跡可疑。500名警員其後在該區展開地顫式搜索，但因叢林茂密，搜捕困難。結果，警員在叢林裡發現一些鞋印，與卡瓦爾坎特在監獄所穿的鞋吻合。不久後，警員也發現他的囚犯鞋。有居民報稱，家中的工作靴被盜。

卡瓦爾坎特四處流竄，對居民造成威脅，有輿論指責警方辦事不力，警方發言人回應指，要逮到卡瓦爾坎特猶如「大海撈針」。

CNN報道，卡瓦爾坎特2021年當著女友兩名幼子面前猛刺女友38刀，將她殺死。今年8月，他因一級謀殺罪成被判終身監禁，同月31日他就大膽越獄。美國司法部法警局指，他同時因為2017年一宗兇殺案被巴西警方通緝。美國警方已將針對他的懸紅由2萬美元(15.6萬港元)提高至25,000美元(19.5萬港元)

監獄CCTV拍到卡瓦爾坎特身影。(美聯社) 卡瓦爾坎特大頭照。(美聯社) 徹斯特郡監獄。(美聯社) 卡瓦爾坎特使出壁虎功逃獄。(美聯社) 卡瓦爾坎特上月31日逃獄。(美聯社) CCTV捕捉到卡瓦爾坎特行蹤。(美聯社) CCTV捕捉到卡瓦爾坎特行蹤。(美聯社) 執法人員持槍搜捕。(美聯社) 執法人員進行大規模搜捕。(美聯社) 執法人員持槍搜捕。(美聯社) 警方公布案情。(美聯社) 警員截查車輛。(美聯社) 大批執法人員持槍搜捕卡瓦爾坎特。(美聯社) 大批執法人員參與搜捕。(美聯社)
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