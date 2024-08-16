美國母夥同男友禁閉虐兒　6歲童遭打至腸穿肚爛慘死

在美國密歇根州，6歲男孩喬凡尼（Giovanny “Chulo” Jennings）遭25歲母親伊萊娜及其32歲男友長期監禁在圍欄虐待，最終喬凡尼遭虐待身亡。據伊萊娜講法，喬凡尼於死前3天，遭其男友多次重擊腹部，而死因報告指，喬凡尼死於腹部挫傷及腸道穿孔。

「鼓勵」男友虐待孩子

綜合外媒報道，虐童案被揭露後，6歲的喬凡尼被緊急送往當地醫院救治，但第二天就在醫院過世。警方深入調查發現，喬凡尼長期被關在屋外臨時搭建的圍欄裏，在兩個弟弟、妹妹面前，遭到虐打及用BB槍射擊。施虐者為了不被發現，圍欄上掛著黑色窗簾和路障，喬凡尼的媽媽伊萊娜（Elaina Rose Jennings）和32歲男友丹尼爾（Daniel John Giacchina）還在此處安裝監視器，監視喬凡尼上廁所、喝水或是嘗試離開圍欄區域。

報道稱，檢方報告顯示，主要照顧喬凡尼的是伊萊娜男友丹尼爾，有幾次虐待行為發生在伊萊娜上班期間，但伊萊娜竟默許這些事情，甚至「鼓勵」男友虐待孩子。有次喬凡尼因為在圍欄區域往窗外看，丹尼爾將喬凡尼的衣服釘在牆上，將喬凡尼逼到角落作為「懲罰」，丹尼爾見狀還拍照發給伊萊娜當作笑話看待。