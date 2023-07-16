美國民主黨總統參選人拋陰謀論　指新冠病毒為基因武器針對白種人和黑人

記者高珞曦／綜合報道
美國政治家小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）日前在公開活動上拋出一則陰謀論，他認為COVID-19病毒是一種基因生化武器，專門攻擊白種人（Caucasians）與黑人（black people），阿什肯納茲猶太人（ Ashkenazi Jews ）和華人（Chinese）卻最有免疫力。
「研發者正在收集俄羅斯人和華人的DNA」
小羅伯特甘迺迪是美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）姪子、前司法部長羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子。美國《紐約郵報》（New York Post）報道，小羅伯作為民主黨總統參選人，他在一場新聞發布餐會上討論COVID-19起源，他語出驚人表示，COVID-19病毒對全球各種族的攻擊不成比例。
他警告，有更多可怕的生物戰劑正在研發當中：「研發者正在收集俄羅斯人和華人的DNA，這樣就可以根據種族來鎖定攻擊目標」。2020年時，小羅伯特還曾公開表示COVID-19疫苗已經過改造，可以專門攻擊黑人與拉丁裔男孩。
Video obtained by the NY Post showing Democratic presidential candidate Robert F. Kennedy Jr. saying coronavirus may have been ethnically targeted to 'attack Caucasians and Black people' and to spare 'Ashkenazi Jews and Chinese'. pic.twitter.com/zHiO2RzMOR— The Spectator Index (@spectatorindex) July 15, 2023
專家：沒有證據表明病毒經過設計
三藩市加州大學醫學和傳染病學教授莫妮卡（Dr. Monica Gandhi）指出，目前沒有任何證據表明病毒是經過設計，或有生物戰的徵兆。
右翼的美國猶太復國主義組織（Zionist Organization of America，ZOA）主席克萊因（Morton Klein）批評小羅伯特的說法，克萊因說，他一直為小羅伯特提供有關以色列問題的建議，並與其互道好友，但現在其言論讓他感到擔憂。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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