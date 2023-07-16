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2023-07-16 12:30:10

美國民主黨總統參選人拋陰謀論　指新冠病毒為基因武器針對白種人和黑人

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民主黨總統參選人小羅伯特甘迺迪拋出新冠陰謀論，引起各界側目。（圖／翻攝自維基百科）

記者高珞曦／綜合報道

美國政治家小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）日前在公開活動上拋出一則陰謀論，他認為COVID-19病毒是一種基因生化武器，專門攻擊白種人（Caucasians）與黑人（black people），阿什肯納茲猶太人（ Ashkenazi Jews ）和華人（Chinese）卻最有免疫力。

「研發者正在收集俄羅斯人和華人的DNA」

小羅伯特甘迺迪是美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）姪子、前司法部長羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子。美國《紐約郵報》（New York Post）報道，小羅伯作為民主黨總統參選人，他在一場新聞發布餐會上討論COVID-19起源，他語出驚人表示，COVID-19病毒對全球各種族的攻擊不成比例。

他警告，有更多可怕的生物戰劑正在研發當中：「研發者正在收集俄羅斯人和華人的DNA，這樣就可以根據種族來鎖定攻擊目標」。2020年時，小羅伯特還曾公開表示COVID-19疫苗已經過改造，可以專門攻擊黑人與拉丁裔男孩。

專家：沒有證據表明病毒經過設計

三藩市加州大學醫學和傳染病學教授莫妮卡（Dr. Monica Gandhi）指出，目前沒有任何證據表明病毒是經過設計，或有生物戰的徵兆。

右翼的美國猶太復國主義組織（Zionist Organization of America，ZOA）主席克萊因（Morton Klein）批評小羅伯特的說法，克萊因說，他一直為小羅伯特提供有關以色列問題的建議，並與其互道好友，但現在其言論讓他感到擔憂。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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