美國水族館內海牛兄弟一整天頻密交歡　2個月後弟弟疑結腸撕裂致死

即時中心／綜合報道

美國佛羅里達州一間海生館發生離奇死亡事件，館內所飼養的一對海牛兄弟巴菲特（Buffet）與「修」（Hugh），從今年初開始交歡，維持了2個月，直到4月29日，兩海牛完事後，被館方發覺「修」竟躺在水裏，一動也不動，原來牠已死亡，死因報告最近出爐，結腸出現14.5厘米撕裂傷。

公海牛之間是很自然的現象

根據《紐約郵報》（New York Post）27日報道，佛州薩拉索塔（Sarasota）的「莫特海洋實驗室」（Mote Marine Laboratory & Aquarium）大約在今年2月底左右，公海牛兄弟出現交配行為，而且頻率相當高，館方認為，牠們沒有出現「不適或痛苦」，沒有做出趴着、嘎吱作響或是迴避跡象，沒有任何一方受迫，是合意性交，而這樣的行為，在公海牛之間是很自然的現象，於是並未阻擋他們繼續「連結」。

事後，館方請來實驗室海洋專家進行遺體解剖，發現修的結腸腹壁上有着14.5厘米的撕裂傷，這可能是致命傷。