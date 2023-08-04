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國際
2023-08-04 19:30:09

美國水族館內海牛兄弟一整天頻密交歡　2個月後弟弟疑結腸撕裂致死

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動物專家表示，公海牛對自己的伴侶並不太在意，只在乎排解自己的性衝動。（圖／非當事海牛／pexels ）

即時中心／綜合報道

美國佛羅里達州一間海生館發生離奇死亡事件，館內所飼養的一對海牛兄弟巴菲特（Buffet）與「修」（Hugh），從今年初開始交歡，維持了2個月，直到4月29日，兩海牛完事後，被館方發覺「修」竟躺在水裏，一動也不動，原來牠已死亡，死因報告最近出爐，結腸出現14.5厘米撕裂傷。

公海牛之間是很自然的現象

根據《紐約郵報》（New York Post）27日報道，佛州薩拉索塔（Sarasota）的「莫特海洋實驗室」（Mote Marine Laboratory & Aquarium）大約在今年2月底左右，公海牛兄弟出現交配行為，而且頻率相當高，館方認為，牠們沒有出現「不適或痛苦」，沒有做出趴着、嘎吱作響或是迴避跡象，沒有任何一方受迫，是合意性交，而這樣的行為，在公海牛之間是很自然的現象，於是並未阻擋他們繼續「連結」。

事後，館方請來實驗室海洋專家進行遺體解剖，發現修的結腸腹壁上有着14.5厘米的撕裂傷，這可能是致命傷。

在水族館共同生活了27年

在修死亡當天下午，兄弟倆當着遊客面前上演活春宮，體型較大的巴菲特「進入」修的身體。第一次交配後，館方研究人員在修的結腸中發現了血液，顯然兩兄弟一整天都在「連結」，僅偶爾歇息一下。據了解，修和巴菲特兩隻海牛在該座水族館共同生活了27年，是該座水族館裡唯二的海牛。

加州大學戴維斯分校獸醫學院助理教授傑妮莎（Jenessa Gjeltema）表示：「公海牛間或兄弟間的性行為並不算罕見，牠們對自己的伴侶並不太在意，只在乎排解自己的性衝動，就算周圍只有雄性，牠們也可會硬上。海牛缺乏強烈的家庭結構意識，才會有修和巴菲特亂倫的情形。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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