美國汽車離奇撞入民宅二樓　警：恐是蓄意所為

彷彿電影《狂野時速》劇情真實上演！美國賓夕凡尼亞州發生一起離奇車禍，一輛小轎車不知為何飛撞上路旁民宅的二樓，車子整個插在二樓上搖搖欲墜，離譜的畫面讓看到的人都忍不住想問，到底是怎麼飛上去的？

汽車被移走房子留下一個大洞

當地時間6日的下午3點15分左右，Junction 消防局接獲通報，指迪凱特鎮（Decatur）的一戶民宅遭撞，等消防隊員出動抵達現場後看到一台灰色的豐田Corolla竟然插在屋頂上，還撞爛了二樓窗戶。從消防局發佈的照片中可以看到，這輛掛著賓夕凡尼亞州車牌的Corolla插在房屋前廊的屋頂上，汽車前方撞破了窗戶，屋頂和草坪上散落著大塊木頭碎片。而另一張從屋內拍攝的照片則顯示了房間地板上滿是了碎木頭和玻璃，床翻倒在一邊。

當汽車被移走時，房子留下了一個大洞，救援人員協助穩定了建築物，使其不會進一步倒塌。因為當地即將有風暴來襲，消防員還貼心地幫房主在洞上蓋上防水布，以免真的「屋漏偏逢連夜雨」。所幸車子衝撞當時，屋內並沒有人在，據當地電視台報道，司機也已被救下車送往醫院治療。消防員推測，這輛車可能是撞到房子旁邊的一個小涵洞，才會飛起來。而賓夕凡尼亞州警方則表示，他們認為這起事故並非意外，而是蓄意所為，目前正在調查中。

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