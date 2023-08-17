美國治安｜洛杉磯76歲華裔婦 光天化日遭劫匪拖行30呎搶劫(有片)

美國加州洛杉磯一名76歲華裔婦人日前在華人聚居地哈仙達岡(Hacienda Heights)遭搶劫，光天化日下被劫匪拖行30呎。事件令三藩市治安問題再惹關注。

案發在當地時間本月14日上午11時許，一名姓李目擊者憶述，當時她和丈夫在哈仙達岡新天地廣場(Hacienda Center)的美國銀行分行外停車，丈夫下車往ATM提款，她則留在車上。期間她見一名身型高大的非裔男子在她車旁兜了一圈，約一分鐘後即聽到有人慘叫。

美國治安｜老婦拉住手袋 慘遭拖行

李女之後驚見該名非裔男子追著一名老婦，老婦倒地後更被他拖行，從行人路一直拖出馬路，痛極慘叫，原來該非裔男正在拉著仍掛在老婦身上的手袋。從李女所拍片段可見，老婦遭拖行約30呎，身體一直跟地面磨擦，期間鞋子亦飛脫。老婦死命保護手袋，但力氣始終跟匪徒相差太遠。李女丈夫見狀上前阻嚇，但匪徒似毫不畏懼，更旋即得手逃去。