美國治安｜洛杉磯76歲華裔婦 光天化日遭劫匪拖行30呎搶劫(有片)

美國加州洛杉磯一名76歲華裔婦人日前在華人聚居地哈仙達岡(Hacienda Heights)遭搶劫，光天化日下被劫匪拖行30呎。事件令三藩市治安問題再惹關注。
案發在當地時間本月14日上午11時許，一名姓李目擊者憶述，當時她和丈夫在哈仙達岡新天地廣場(Hacienda Center)的美國銀行分行外停車，丈夫下車往ATM提款，她則留在車上。期間她見一名身型高大的非裔男子在她車旁兜了一圈，約一分鐘後即聽到有人慘叫。
美國治安｜老婦拉住手袋 慘遭拖行
李女之後驚見該名非裔男子追著一名老婦，老婦倒地後更被他拖行，從行人路一直拖出馬路，痛極慘叫，原來該非裔男正在拉著仍掛在老婦身上的手袋。從李女所拍片段可見，老婦遭拖行約30呎，身體一直跟地面磨擦，期間鞋子亦飛脫。老婦死命保護手袋，但力氣始終跟匪徒相差太遠。李女丈夫見狀上前阻嚇，但匪徒似毫不畏懼，更旋即得手逃去。
老婦遭拖行經過︰
遇劫老婦手臂擦傷，幸無大礙，未有入院接受治療。據報她的手袋內有約100美元、銀行卡及身份證，而搶劫取走財物及把手袋棄在路旁。李女猶有餘悸稱，初時以為該非裔男子只是坐在路邊的流浪漢，沒想過他正在尋找搶劫目標，她認為長者最好不要單獨外出。當地傳媒則指，案發廣場車來車往，內有銀行、華資超市、中菜餐館及甜品店等，是當地其中一個最熱鬧的商場，指搶劫在光天化日下作案，甚至沒有蒙面，加上該廣場近日亦曾發生多宗打破車窗盜竊案，有部分居民對當地治安感到失望。
美國治安｜三藩市受毒品及經濟問題夾擊
另外，三藩市的治安問題近期屢成焦點。較早前有報道指當地毒品問題嚴重，像很多美國城市一樣，鴉片類止痛藥物芬太尼(Fentanyl)遭濫用，街頭出現濫藥後「喪屍」行走情況，店舖搶劫亦猖獗。另有報道指，三藩市市中心街頭到處都是吉舖，服飾店Uniqlo、H&M、百貨公司Nordstrom和Anthropologie等大品牌相繼撤出，有當地店舖老闆稱，新冠疫情過後預期復甦並未出現，人潮未有回流；而市內不少科技公司疫情緩和後仍繼續有在家工作(WFH)安排，導致市中心辦公室空置率高，由疫前的4%上升至約30%。有經濟學家警告，三藩市已進入「厄運循環」(doom loop)，經濟及社會治安恐愈來愈差。