美國法官穿比堅尼三人共浴辣照流出　被裁定損職業形象面臨懲處

美國拉斯維加斯地方法官巴盧（Erika Ballou）2022年4月着比堅尼與2名公設辯護人（public defender）合影，照片在網上瘋傳，民眾認為有損職業形象，而她將面臨司法紀律委員會的懲戒。
據《紐約郵報》報道，指控書顯示，巴盧2021年9月參加音樂節後，在社交媒體發文，並寫道：「生活依然很美好，儘管Billie Eilish還有30分鐘才要演出，但我明早8點半還要上班。」她並標記了「#從監護權案件中抽身出來」等與司法準則相牴觸的標籤。
「豪爾斯的周圍都是豪乳」
事實上，巴盧於2022年4月與2名公設辯護人的合影，並寫下「豪爾斯的周圍都是豪乳（great tits）」。照片可見，當時身穿性感比堅尼的她，正摟着赤裸上身的豪爾斯（Robson Hauser），而另一名公設辯護人布勞斯（Shauna Browers）也與2人緊緊依偎在一起。
對此，紀律委員會認為，巴盧的行為違反了司法行為準則中兩條規定，包括「法官應維護司法機構獨立、正直和公正」，以及「司法職務應優先於法官一切個人和法外活動」，而巴盧還玷污了法官的職業形象。目前，巴盧的道德操守案公開聽證會日期尚未確定。
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