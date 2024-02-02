美國法官穿比堅尼三人共浴辣照流出　被裁定損職業形象面臨懲處

美國法官穿比堅尼三人共浴辣照流出 被裁定損職業形象面臨懲戒

美國拉斯維加斯地方法官巴盧（Erika Ballou）2022年4月着比堅尼與2名公設辯護人（public defender）合影，照片在網上瘋傳，民眾認為有損職業形象，而她將面臨司法紀律委員會的懲戒。

據《紐約郵報》報道，指控書顯示，巴盧2021年9月參加音樂節後，在社交媒體發文，並寫道：「生活依然很美好，儘管Billie Eilish還有30分鐘才要演出，但我明早8點半還要上班。」她並標記了「#從監護權案件中抽身出來」等與司法準則相牴觸的標籤。