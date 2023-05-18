美國法院批准引渡巴基斯坦男子到印度　涉協助孟買爆炸案

美國法院周一（15日）批准，將在芝加哥的一名商人Tahawwur Rana引渡到印度。他被指涉及2008年在印度孟買發生的恐怖襲擊案。

Tahawwur Rana在2011年被指支持伊斯蘭武裝組織，對孟買發動恐襲，並造成166人死亡。在巴基斯坦出生的Tahawwur Rana擁有加拿大國籍，他被印度指與兒時好友的David Coleman Headley協助巴基斯坦的武裝組織發動有關的恐怖襲擊。而David Coleman Headley就因為有關的襲擊，令他被美國判囚35年。

Tahawwur Rana在2011年被指為有關的武裝組織提供支援，意圖針對一間丹麥報章發動襲擊有關，但就他直接參與孟買恐襲的指控則不成立。到2013年他被判囚14年。不過在2020年時，他因為感染新冠而獲得當局體恤提早釋放。而他獲釋後就被印度提出的引渡而再被當局拘捕。Tahawwur Rana已否認印度的所有指控，並質疑有關的引渡要求受到美國的政府的支持。

美國的法院周一表示，Tahawwur Rana被指控的共謀殺人及恐怖行為，是美國與印度的協議中，可以進行引渡的罪行。而在美國國務卿作最後決定之前，Tahawwur Rana仍會被扣留在美國。