美國法院頒臨時禁令 阻馬斯克團隊取財政部資料｜特朗普政府

美國總統特朗普委任全球首富馬斯克領導政府效率部(Department of Government Efficiency,DOGE)「整頓」政府，改革官僚架構和削掉政府不必要開支，最近因政府效率部獲得進入財政部系統的權限鬧得滿城風雨。19個州份的民主黨派總檢察長聯手提出訴訟，指不屬政府部門的政府效率部可進入財政部的支付系統違反聯邦法律。紐約法院周六(8日)頒令臨時禁止政府效率部獲取財政部數據，直至2月14日周五舉行聆訊。

特朗普政府｜財政部支付系統含美國人私人資料 財政部支付系統負責處理退稅、社保福利、退伍軍人福利及其他事項，而馬斯克團隊獲准取得財政部的紀錄，包括敏感個人資料，如數百萬美國人社保及銀行帳號，還有財務資料。紐約州總檢察長詹姆斯(Letitia James)日前入稟紐約曼克頓地區法院，指政府效率部可進入財政部支付系統引起安全問題，也可非法凍結聯邦資金。她指由全球首富領導的政府效率部非民選組織，不獲授權取得有關資料，而他們明確地打算透過此不獲授權的進入，非法阻止數百萬美國人取得賴以為生的撥款，亦阻止醫療、兒童照顧及其他必須項目的撥款。 屬民主黨人的詹姆斯指，特朗普沒有權力將美國人的私人資料給予他選取的人士，也不可以削掉獲國會批准的撥款。亞利桑那、加州、威斯康辛和麻省等也提出同類訴訟。

特朗普政府｜馬斯克批評裁決瘋狂 由前總統奧巴馬委任的聯邦地區法官恩格爾邁爾(Paul A. Engelmayer)的頒令除了暫時禁止政府效率部成員進入財政部支付系統，還要求相關人士銷毀在1月20日特朗普就職後取得的所有敏感資料。馬斯克在旗下社交媒體「X」批評有關裁決瘋狂，稱不了解如何花錢，便不可能制止詐騙和浪費公帑情況。白宮亦指是司法越權，指某些人用法律把戲拖延有迫切需要的改革。 特朗普政府｜奧巴馬時代產物消費者金融保護局面臨「殺局」 另方面，監管金融產品的消費者金融保護局(CFPB)可能是馬斯克「整頓」的下一個目標，他上周五在「X」貼文稱「CFPB，安息」。該部門網站首頁目前已無法使用，但其他頁面運作正常。CFPB於2010年由國會成立以保障金融消費者，源自有毒金融產品爆破，以監察非銀行業提供的金融產品，並經該局賠償給蒙受損失的消費者，但有共和黨人批評該局不用問責和超出法律授權。路透社引述消息人士稱，政府效率部的代表已取得進入CFPB電腦系統的權限。CFPB員工的工會稱，馬斯克旗下的X正計劃與信用卡公司合作，向金融消費者直接過戶賠償，藉此將CFPB「殺局」。

特朗普政府｜特朗普回應《時代》馬斯克權傾朝野封面 美國《時代》雜誌最新封面是馬斯克坐在白宮總統桌後面，標題為他在華府戰爭的內幕，報道有關他作為政府效率部的領導人，其新角色在特朗普政府的重要性，以及對政策決定的影響。有指該封面含意挑釁，暗示他權力大如總統。特朗普上周五(7日)會見日本首相石破茂時回應記者有關提問時稱，「《時代》雜誌仍在營運嗎？我甚至不知道它的存在。」 《時代》報道指，數以百萬計的政府員工發現他們任憑馬斯克的擺布。至今看來，似乎除了特朗普總統外，馬斯克毋須向其他人問責。《時代》表示，曾向政府效率部提出問題，但該組織將所有問題交由白宮回答，後者拒絕評論。