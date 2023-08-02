美國波士頓警察瀡滑梯高速摔落受輕傷　誇張影片被網友瘋傳（有片）

記者彭巧蓁／綜合報道
玩個溜滑梯竟然也受傷！美國波士頓市政廳廣場去年秋天重新整修後開放，裡頭最吸睛的就是一座金屬鐵管造型的溜滑梯。然而近日卻有一段影片在網路上瘋狂，內容是一名穿著制服的警察從溜滑梯中臉部朝下高速「摔」出來，事後波士頓警局也證實該名員警的確因溜滑梯受到輕傷。
議員試玩高速滑梯時連鞋跌了一隻
據《紐約郵報》報道，波士頓市政府花了9千5百萬美元（約7億4千萬）重新整修市政廳廣場，而這座溜滑梯也成為孩子們最喜愛的項目之一。不過它對於成人來說恐怕就不是那麼友善，除了這名波士頓警察摔成輕傷之外，在市政廳廣場重新開放之前，議員艾琳·墨菲 (Erin Murphy)也曾發佈她試滑時的驚險影片，當時她也是臉部朝下，速度快到連鞋子都掉了一隻。她在twitter上寫道：「鄭重聲明……我一開始是坐直，面向前方溜下的，但我在隧道裡被猛烈地甩了一圈，出來時頭朝下。」而警察從溜滑梯裡摔出來的影片瘋傳後，波士頓警局也出面證實，發言人表示，影片中的警官當時正在執勤，他受傷後自行就醫。目前不清楚當時是否有其他員警在場，警方也不打算繼續調查。事實上，在遊樂場上有標誌明確寫著，該滑梯「不適合成人使用」，僅限5至12歲的兒童。
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