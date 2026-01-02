美國流感入院患者暴增至近2萬　兒童疫苗接種率暴跌增隱憂

美國媒體《People》1月1日報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，本流感季已累計超過700萬宗確診病例，導致約81,000人住院、3,100人死亡。截至12月20日當周，流感相關住院人數達19,053宗，較前一周暴增逾9000宗，死亡人數也呈現逐周上升趨勢。
兒童死亡案例同樣令人憂心。CDC指出，去年12月倒數第二周新增5宗兒童死亡病例，使2025至2026年流感季的兒童死亡總數達到8宗。CDC強調，季節性流感活動在全國範圍內持續升高。
甲型流感變異株引起
然而，據《Axios》12月31日引述《華盛頓郵報》收集分析的最新數據顯示，美國許多地區學齡兒童疫苗接種率大幅下滑，為對抗流感及麻疹等傳染病帶來重大打擊。
數據顯示，全美僅815個郡達到至少95%學生接種疫苗的群體免疫門檻，該門檻是多個公衛機構認為遏止病毒傳播的必要接種率。至少520萬名幼稚園學齡兒童所居住的郡，疫苗接種率都低於群體免疫水準。
根據美國國家公共廣播電台（NPR）報導，絕大多數新增病例由甲型流感病毒（H3N2）的「K亞分支」變異株引起，該變異株於去年夏天首度在澳洲被檢測到。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院病毒學家佩科茲（Andrew Pekosz）表示，無論在哪裏檢測到這種病毒，都會出現大規模激增的病例。
疫苗接種計劃被指混亂
儘管流感疫苗是預防流感相關疾病及死亡的最佳方法，CDC數據顯示，截至2025年12月13日，僅42.2%的美國人接種流感疫苗。CDC流感部門醫療官員格羅斯科普夫（Lisa Grohskopf）向NPR表示：「如果還沒接種流感疫苗，現在接種絕對不會太遲。」
兒童疫苗接種率下降之際，9月美國衛生及公共服務部顧問團投票改變麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗的分配方式。12月，該小組投票終止實施數十年的所有嬰兒出生時接種B型肝炎疫苗的聯邦建議。
《Axios》報道認為，由於疫苗接種計劃混亂，美國數百個地區的學齡兒童疫苗接種率大幅下降，為2026年可能出現的嚴峻形勢埋下了伏筆。
