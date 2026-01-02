美國流感入院患者暴增至近2萬　兒童疫苗接種率暴跌增隱憂

美國本流感季已累計超過700萬宗確診病例，導致約81,000人住院、3,100人死亡。（示意圖／unsplash）

美國媒體《People》1月1日報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，本流感季已累計超過700萬宗確診病例，導致約81,000人住院、3,100人死亡。截至12月20日當周，流感相關住院人數達19,053宗，較前一周暴增逾9000宗，死亡人數也呈現逐周上升趨勢。

兒童死亡案例同樣令人憂心。CDC指出，去年12月倒數第二周新增5宗兒童死亡病例，使2025至2026年流感季的兒童死亡總數達到8宗。CDC強調，季節性流感活動在全國範圍內持續升高。

甲型流感變異株引起

然而，據《Axios》12月31日引述《華盛頓郵報》收集分析的最新數據顯示，美國許多地區學齡兒童疫苗接種率大幅下滑，為對抗流感及麻疹等傳染病帶來重大打擊。