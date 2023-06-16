美國流浪貓大翻身變動物治療師　14歲IG明星喵穿制服在機場療癒旅客

記者彭巧蓁／綜合報道

美國三藩市國際機場 (SFO)為了消除旅客搭機時的緊張焦慮，在2013年時成立了一支名為「Wag Brigade」的動物療癒團隊，成員包括有狗狗、兔子和豬等。而上個月他們迎來第一位貓咪成員，14歲的黑白貓艾靈頓公爵(Duke Ellington Morris)也加入這個團隊，而艾靈頓公爵的可愛公關照一出，也立刻引起廣大網民熱議。

以爵士樂巨星的名字命名

不要看艾靈頓公爵現在的萌樣，但其實牠是流浪貓出身。2010年，牠在三藩市街頭被發現與其他浪貓一起捱餓，救援人員將艾靈頓公爵帶到三藩市動物收容中心安置。

所幸在那裏牠遇到了現在的家人，艾靈頓公爵的主人莫里斯回憶道：「我聽到我女兒高興地尖叫說，我喜歡這隻黑白小貓，而公爵也一直向我女兒撒嬌。 我想，好吧，如果一隻貓可以喜歡一個5歲的孩子，牠應該不會是隻壞貓咪。」他們帶小貓回家，並以爵士樂巨星的名字替牠起名為艾靈頓公爵。