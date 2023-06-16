美國流浪貓大翻身變動物治療師　14歲IG明星喵穿制服在機場療癒旅客

記者彭巧蓁／綜合報道
美國三藩市國際機場 (SFO)為了消除旅客搭機時的緊張焦慮，在2013年時成立了一支名為「Wag Brigade」的動物療癒團隊，成員包括有狗狗、兔子和豬等。而上個月他們迎來第一位貓咪成員，14歲的黑白貓艾靈頓公爵(Duke Ellington Morris)也加入這個團隊，而艾靈頓公爵的可愛公關照一出，也立刻引起廣大網民熱議。
以爵士樂巨星的名字命名
不要看艾靈頓公爵現在的萌樣，但其實牠是流浪貓出身。2010年，牠在三藩市街頭被發現與其他浪貓一起捱餓，救援人員將艾靈頓公爵帶到三藩市動物收容中心安置。
所幸在那裏牠遇到了現在的家人，艾靈頓公爵的主人莫里斯回憶道：「我聽到我女兒高興地尖叫說，我喜歡這隻黑白小貓，而公爵也一直向我女兒撒嬌。 我想，好吧，如果一隻貓可以喜歡一個5歲的孩子，牠應該不會是隻壞貓咪。」他們帶小貓回家，並以爵士樂巨星的名字替牠起名為艾靈頓公爵。
到全市各地的醫院探望病人
事實證明，艾靈頓公爵根本是隻天使貓。牠的主人發現牠的個性相當溫和穩重，於是透過三藩市防止虐待動物協會的動物輔助治療計劃，讓艾靈頓公爵獲得了治療動物的認證。在過去十年中，艾靈頓公爵一直擔任動物治療師，到全市各地的醫院探望病人，在他們最困難的時候給予安慰。
而現在，艾靈頓公爵又有了新的任務，幫助機場的旅客紓解旅行的壓力，牠會穿著寫有「摸我」（Pet Me）字樣的背心在機場航站走動，以安撫焦慮的旅客。
「Wag Brigade」的官方IG公布了艾靈頓公爵加入的消息後，讓網民們為之瘋狂，大家紛紛留言「請問艾靈頓公爵會在哪個航站？」、「我要怎麼安排時間才遇得到牠？」、「我討厭搭飛機，如果我會去旅行，那一定是為了艾靈頓公爵！」
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