美國港口載有逾千輛汽車貨船起火　2消防員受困船艙殉職　外界質疑應否冒險救火

美國東海岸最大港口紐瓦克港當地時間5日晚上9點半左右，一艘掛着意大利國旗的貨船突然起火，火勢已持續三天，船上的28名船員平安獲救，但有兩名消防員在救災過程中不幸殉職，引發外界討論消防員是否需要在沒有人員有生命威脅的情況之下冒險救火。

2消防員殉職5人受傷

據外媒報道，這艘名為「Grande Costa d'Avorio」的貨船於2011年建造，幾天前從巴爾的摩港抵達紐華克港，船上載有1,200多輛新車和二手汽車、貨車和卡車等。

火災於晚上9點30分左右發生，由於港務局沒有自己的消防機構，因此得依靠紐瓦克等當地消防部門前來協助救火。隨後當局派出20名消防員、救援人員和一艘紐約消防船向該船噴射水柱以抑制高溫，官員稱該船後部的10到12層已被燒毀，偶爾可看到火焰從頂層竄出。一小時後，救災單位收到兩名受困船艙的消防員發出的求救訊號，救援人員在午夜前將他們從船上救出送醫急救，其中一人於隔日凌晨在醫院死亡，而另一人則在隔日上午去世。另外還有五名消防員受傷。

救援人員表示，要撲滅這艘船的大火相當困難，消防人員必須向船上灌入足夠的水來撲滅火焰，但過多的水又可能會導致船傾斜翻覆，因此他們還得將水從船上抽走。當局表示，火勢恐怕還要持續好幾天。

紐瓦克公共安全總監佛拉格（Fritz Frage）表示，該市與紐約及紐澤西港務局就本次意外達成了一項協議，未來將加強培訓消防人員相關應變能力。

而海岸警衛隊上尉麥錢特 （Zeita Merchant)）則說，在火勢得以撲滅並進行調查之前，無法得知該船發生火災的原因。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章