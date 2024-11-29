美國準俄烏特使作風強硬　曾稱烏克蘭「不談判就斷援助」

俄烏戰爭持續緊繃，美國總統當選人特朗普27日證實，將由他第一任期的國家安全會議幕僚長、退役陸軍中將凱洛格，出任總統特助和烏克蘭及俄羅斯特使。這名80歲的退將作風強硬，曾稱烏克蘭「不上談判桌就斷援助」。
助烏克蘭在戰場上「殲滅你們」
《美聯社》報道，凱洛格（Keith Kellogg）在社交平台X證實此消息，他表示為特朗普（Donald Trump）工作非常榮幸：「我期待着不懈努力，確保和平，同時維護美國的利益。我已準備好做出應有的承諾和奉獻。」
凱洛格曾長期擔任特朗普的國防高級顧問，並擔任國家安全會議幕僚長，他曾建議要求烏克蘭「不上談判桌就斷援助」，作風強硬，同時也認為俄方必須參與談判，否則將協助烏克蘭在戰場上「殲滅你們」。此外，他反對美軍介入烏克蘭戰爭，認為應專注對抗大陸。
前線人力短缺嚴重
與此同時，《路透社》引述一名美國高階官員透露，烏克蘭應考慮將徵召入伍年齡從25歲降至18歲，以增強對抗俄羅斯侵略的戰鬥力量。這名官員說：「現在需要的是人力。俄羅斯正在東部地區取得穩定進展，並開始迫使烏克蘭在庫斯克（Kursk）防線後移。」
美國《有線電視新聞網》（CNN）引述一名烏克蘭軍官證實，如今前線人力短缺嚴重，尤其是步兵：「我們缺乏步兵來戰鬥。這就是為甚麼我們經常看到敵人不受控制地滲透到脆弱地區。」他坦言，非常擔心俄羅斯可能取得重大突破，因此正大量使用無人機攻擊前進的俄國部隊。
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