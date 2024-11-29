美國準俄烏特使作風強硬　曾稱烏克蘭「不談判就斷援助」

俄烏戰爭持續緊繃，美國總統當選人特朗普27日證實，將由他第一任期的國家安全會議幕僚長、退役陸軍中將凱洛格，出任總統特助和烏克蘭及俄羅斯特使。這名80歲的退將作風強硬，曾稱烏克蘭「不上談判桌就斷援助」。

助烏克蘭在戰場上「殲滅你們」

《美聯社》報道，凱洛格（Keith Kellogg）在社交平台X證實此消息，他表示為特朗普（Donald Trump）工作非常榮幸：「我期待着不懈努力，確保和平，同時維護美國的利益。我已準備好做出應有的承諾和奉獻。」

凱洛格曾長期擔任特朗普的國防高級顧問，並擔任國家安全會議幕僚長，他曾建議要求烏克蘭「不上談判桌就斷援助」，作風強硬，同時也認為俄方必須參與談判，否則將協助烏克蘭在戰場上「殲滅你們」。此外，他反對美軍介入烏克蘭戰爭，認為應專注對抗大陸。