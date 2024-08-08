美國漁夫捕獲罕有幻彩藍龍蝦　突變機率1億分之1(有片)

美國新罕布夏州近日有漁夫捕獲1隻極為罕見的幻彩藍龍蝦，據指這種龍蝦的出現機率僅為1億分之1，牠的出現不僅揭示龍蝦基因突變、出現罕見顏色的原因，更為海洋生物學提供珍貴的研究素材。

科學網站《IFLScience》報道，這隻極為罕見的幻彩藍龍蝦由大西洋龍蝦公司(Atlantic Lobster Company)旗下的漁船捕獲，捕獲地點位於新罕布夏州的紐卡素，這隻龍蝦後續被送往萊伊市的海岸科學中心(Seacoast Science Centre)進行研究。網上相片顯示，這隻雄性龍蝦全身的顏色異常，混合了粉紅色、紫色和藍色，五彩繽紛。據指，龍蝦的顏色變化通常源自基因突變，由於龍蝦含有紅色、黃色和藍色的類胡蘿蔔素色素，會令龍蝦殼呈常見的紅色或褐色，至於今次發現的龍蝦則在色素的表達過多或不足等極為罕見的情況出現。