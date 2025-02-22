美國漢汽車裝炸藥引爆殺妻　事後持刀自殘一度垂危

美國佛羅里達州驚傳一宗恐怖殺妻案，一名丈夫與妻子爭吵，他一怒之下，竟在車上安裝炸藥，把妻子活活炸死，事發後他持刀自殘，性命垂危，警方表示，男子恐面臨二級謀殺罪指控。

「被燒得面目全非」

綜合美媒報道，這起案件發生於1日凌晨6時左右，行兇男子是現年50歲的梅斯崔 （Noel Ruiz Mestre）， 警方表示，當時他的妻子坐在副駕駛位子上，而他故意引爆一枚自製炸彈，而這輛車停在邁阿密一處道路上，突然爆發出熊熊火球。

警方透露，當時梅斯崔與妻子在車內爭吵，妻子試圖下車但沒有成功。之後梅斯崔下車，並在附近引爆自製的炸彈，他的妻子當場被炸死，且屍體「被燒得面目全非」。警方說，之後梅斯崔跑進屋內，換了衣服，並用刀刺傷自己的肚子，之後逃逸，但後來他撥打911尋求協助。