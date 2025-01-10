美國漢獨留感冒兒於暖氣房半天　兩歲童嚴重脫水熱死

美國北卡萊羅納州一名父親，把感冒的2歲兒子獨留在暖氣房長達12小時，最後被發現死亡。警方指出疑似是小型暖爐無法控溫，導致房內溫度過高，又長時間放着不管才會造成憾事。
疑為省錢關掉中央空調
據《每日郵報》等外媒報道，北卡州27歲的亞倫（Aaron Carter）被穆爾縣（Moore County）檢察官指控，將2歲兒子里維爾（River Carter）獨留在高溫房達12小時，導致男童嚴重脫水死亡，犯下過失殺人及虐待兒童等重罪。
報道指出，亞倫於2023年12月2日發現兒子有流鼻涕和疑似低溫發燒等感冒症狀，於是在當天下午3點帶孩子去房間睡覺。兩小時後，亞倫到房間查看兒子的狀況，並疑似為了省錢，關掉了家中的中央空調，在兒子房間開了小型暖爐，接著就再也沒進去過。直到隔天早上6點，他再去查看已經發現男童沒有呼吸。
逼近攝氏38度
檢方表示，當時警方進到房間內，發現室內溫度非常高，逼近攝氏38度。還發現暖爐附近的一個風扇，因為過熱已經變形。法醫最後公布解剖報告，確定死因為「因暴露高溫環境而導致的脫水死亡」。
男童的母親凱蒂（Katy Anne Gilliam）因為當天深夜11點半才下班回到家，因此沒有被控罪。目前父親亞倫被關押在穆爾郡看守所，保釋金高達50萬美金（約389萬港元）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章