美國漢獨留感冒兒於暖氣房半天　兩歲童嚴重脫水熱死

美國北卡萊羅納州一名父親，把感冒的2歲兒子獨留在暖氣房長達12小時，最後被發現死亡。警方指出疑似是小型暖爐無法控溫，導致房內溫度過高，又長時間放着不管才會造成憾事。

疑為省錢關掉中央空調

據《每日郵報》等外媒報道，北卡州27歲的亞倫（Aaron Carter）被穆爾縣（Moore County）檢察官指控，將2歲兒子里維爾（River Carter）獨留在高溫房達12小時，導致男童嚴重脫水死亡，犯下過失殺人及虐待兒童等重罪。

報道指出，亞倫於2023年12月2日發現兒子有流鼻涕和疑似低溫發燒等感冒症狀，於是在當天下午3點帶孩子去房間睡覺。兩小時後，亞倫到房間查看兒子的狀況，並疑似為了省錢，關掉了家中的中央空調，在兒子房間開了小型暖爐，接著就再也沒進去過。直到隔天早上6點，他再去查看已經發現男童沒有呼吸。