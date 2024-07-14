美國父獨留兩歲女車內睡覺　冷氣突關致熱死

美國亞利桑那州一名37歲的父親開車載女兒回家，發現女兒在車上睡着，決定開冷氣讓她繼續睡，3小時後年僅2歲的女兒在車內活活熱死，他也因此遭到警方逮捕。
開冷氣讓女兒在車上睡覺
根據《紐約郵報》報道，斯科爾斯（Christopher Scholtes）向警方供稱，他在9日下午開車載女兒回家，當時女兒在車上睡着，自己為了不要吵醒女兒，決定把冷氣開着，並讓女兒繼續在車上睡覺。
大約3小時後，母親回到家找不到女兒，才發現女兒單獨被遺留在沒有發動的車裏，而且無論怎麼呼喊都沒有反應。母親在救護人員抵達前嘗試對女兒實施CPR，但女兒送醫後仍宣告不治。
面臨極端高溫
斯科爾斯（Christopher Scholtes）在12日遭到警方逮捕。警方稱，目前正在調查車輛的冷氣是何時關閉的：「事件清楚提醒我們，把孩子單獨留在車上是很危險的，即使在相對溫和的日子裏，車內溫度也會迅速上升，幾分鐘內就可能造成致命的後果。」
而且近日美國面臨極端高溫，以近來破紀錄的華氏111度（攝氏43度）高溫來說，20分鐘就能讓車內溫度提升至華氏140度（攝氏60度），約40分鐘就能高達華氏150度（攝氏65.5度）。
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