美國父獨留兩歲女車內睡覺　冷氣突關致熱死

美國亞利桑那州一名37歲的父親開車載女兒回家，發現女兒在車上睡着，決定開冷氣讓她繼續睡，3小時後年僅2歲的女兒在車內活活熱死，他也因此遭到警方逮捕。

開冷氣讓女兒在車上睡覺

根據《紐約郵報》報道，斯科爾斯（Christopher Scholtes）向警方供稱，他在9日下午開車載女兒回家，當時女兒在車上睡着，自己為了不要吵醒女兒，決定把冷氣開着，並讓女兒繼續在車上睡覺。

大約3小時後，母親回到家找不到女兒，才發現女兒單獨被遺留在沒有發動的車裏，而且無論怎麼呼喊都沒有反應。母親在救護人員抵達前嘗試對女兒實施CPR，但女兒送醫後仍宣告不治。