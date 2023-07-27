美國牧師近半世紀前殘殺鄰居女童　幫忙報警還親自主持葬禮

記者彭巧蓁／綜合報道

美國賓夕凡尼亞州官員近日宣布偵破一起1975年的女童綁架案，逮捕了一名83歲的前牧師。事件發生當時，不但沒有人懷疑這名牧師，他甚至還主持了受害女童的葬禮。

1975年時，賓州一名8歲女童哈靈頓（Gretchen Harrington）在前往參加聖經夏令營時失蹤。當時哈靈頓的父親和兇嫌贊德斯特拉 （David Zandstra）都是牧師，也是鄰居，在哈靈頓失蹤後，贊德斯特拉還幫忙報警。

疑兇女兒的朋友匿名舉報

兩個月後，哈靈頓的遺體在附近的州立公園被發現。根據法庭文件，她的死因是他殺，法醫稱哈靈頓「頭骨受到兩次或多次鈍器撞擊」。而贊德斯特拉從頭到尾都佯裝熱心幫忙，甚至還主持了葛雷琴的葬禮，使得他完全沒有被懷疑。

在案子沉寂近五十年後，一名自稱是贊德斯特拉女兒朋友的女性匿名舉報，真相開始慢慢被揭露。這名女性向警方表示，當年她在贊德斯特拉家過夜時，他曾經撫摸她的大腿內側。而當她告訴贊德斯特拉的女兒這件事時，她竟回答說她的父親「有時會這樣做」。