美國特種部隊軍人爆料：美軍地堡暗藏外星飛船科技

美國是否與外星生命有所接觸，一向是外界相當好奇的話題。一名特種軍人就聲稱，他多年前曾被帶到一處美軍的地下設施，親眼見過外星科技。
據《每日星報》報道，特種部隊軍人安德森（Randy Anderson） 在接受YouTuber米歇爾（Jesse Michel）採訪時透露，2014 年3 月，他被帶到了印第安納州克蘭海軍水面作戰中心的一處設施，他聲稱在那裏看到了疑似「外星技術」的物體，該物體約有一個籃球大小，質地感覺像是金屬，就懸浮在一個基座上方；另外他還看到一隻會發出類似象形文字的全息投影的「手鐲」。
下降深度比想像中還要深得多
安德森說，當年他突然被告知，他和一名同事要檢查一些外國武器，接着就被帶到一處地下設施，他說他注意到第一件奇怪的事是，他們的電梯下降的深度比想像中還要深得多。
他們抵達後，被帶到一個房間，裏面的環境技術水準明顯更高，他也看到了一些不可思議的物體：「第一個物體是一個籃球大小的金屬球體，位於一個基座上方，看起來就像懸浮着。對我來說最引人注目的是它金屬的外觀，看起來不自然。它看起來不像是任何我可以與之比較的東西。」
產生海市蜃樓效果
他們隨後參觀了另一個金屬物體，上面有一個水晶顯示器：「我看着它，它幾乎產生了海市蜃樓的效果，然後在顯示器上方開始投影出現一些象形文字。」安德森說，那裏的人告訴他，這些物體是從一架墜毀的飛船上打撈出來的。
安德森坦言，很多人質疑他為什麼過了這麼久時間才說出這件事，其實他一開始是有些猶豫的，但看到其他UFO爆料者勇敢站出來，他也决定打破沉默。
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