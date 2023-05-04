美國猶他州限制色情網站須驗證用戶年齡 Pornhub鎖IP「報復」

美國猶他州周三有大批民眾搜尋虛擬私人網絡(VPN)，主要是因為大型色情網站「Pornhub」抗議該州實施新的年齡驗證法例，而阻擋當地訪客使用。

色情網站封殺猶他州用戶

猶他州這項新法例要求使用者拿出政府發出的身份證明去驗證年齡才能進入色情網站，設於盧森堡、擁有Pornhub的私人公司MindGeek為抗議這項法例，周二起禁止猶他州訪客進入Pornhub網站。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，Pornhub和MindGeek營運的其他成人網站，本周也開始阻擋使用猶他州IP位址的訪客。

猶他州用戶改用 VPN 上網

Google數據顯示，猶他州民眾搜尋使用VPN上網的情形激增，成為新法生效數小時後當地最為普遍的搜尋項目。

在捍衛Pornhub這些報復性措施的影片中，三級片女星Cherie DeVille表示，「每次要造訪成人平台就得提供身份證明，並非保護我們使用者的最有效解決方案」，事實上「這會讓兒童和你的隱私處於危險」。

色情片帶來公共衛生危機

Pornhub正轉為推廣一種「基於設備的驗證」方式，用戶使用這種方法可以透過智能手機、電腦和平板裝置來保證他們的年齡合乎法規。

猶他州2016年稱色情片是一種公共衛生危機，並於今年2月提出這項年齡驗證法例，讓觀看色情片如同購買煙酒一樣，須受到限制。

猶他州3月也通過另一項法例，要求兒童須經父母同意才能使用TikTok和Instagram等社交媒體。