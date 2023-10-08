美國猶太裔觀光客突毁古羅馬雕像　代表律師：可能患耶路撒冷症候群

一名美國遊客在耶路撒冷以色列博物館突然暴走，將藝術品扔到地板上，毀壞了兩座二世紀的羅馬雕像，現在已遭到以色列警方逮捕。

認為這些雕像是偶像崇拜

根據《美聯社》報道，當地警方透露嫌犯是一名40歲的激進猶太裔美國遊客，初步偵訊時嫌犯表示，事緣他認為這些雕像是偶像崇拜，違反了猶太教的核心教義。

不過嫌犯的代表律師考夫曼（Nick Kaufman）否認他的行為是出於宗教狂熱。考夫曼說，這名遊客患有精神障礙，精 度神科醫師稱之為耶路撒冷症候群，為訪問耶路撒冷城市後所觸發的精神疾病，包括各類幻覺。這座城市對基督徒、猶太人和穆斯林來說都是神聖的，據說會導致外國朝聖者相信他們是聖經中的人物。

被告已被命令接受精神評估。 由於禁言令，官員們沒有公布 搞笑他的名字。