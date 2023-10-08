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國際
2023-10-08 10:45:20

美國猶太裔觀光客突毁古羅馬雕像　代表律師：可能患耶路撒冷症候群

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耶路撒冷以色列博物館的藝術品遭一名男子破壞。（圖／美聯社）

一名美國遊客在耶路撒冷以色列博物館突然暴走，將藝術品扔到地板上，毀壞了兩座二世紀的羅馬雕像，現在已遭到以色列警方逮捕。

認為這些雕像是偶像崇拜

根據《美聯社》報道，當地警方透露嫌犯是一名40歲的激進猶太裔美國遊客，初步偵訊時嫌犯表示，事緣他認為這些雕像是偶像崇拜，違反了猶太教的核心教義。

不過嫌犯的代表律師考夫曼（Nick Kaufman）否認他的行為是出於宗教狂熱。考夫曼說，這名遊客患有精神障礙，精 度神科醫師稱之為耶路撒冷症候群，為訪問耶路撒冷城市後所觸發的精神疾病，包括各類幻覺。這座城市對基督徒、猶太人和穆斯林來說都是神聖的，據說會導致外國朝聖者相信他們是聖經中的人物。

被告已被命令接受精神評估。 由於禁言令，官員們沒有公布 搞笑他的名字。

以色列博物館二世紀的雕像遭摔碎。（圖／美聯社）

今年已發生兩宗同類事件

博物館的照片顯示，雅典娜女神的大理石頭像從基座上掉到了地板上，異教神祇的雕像也碎成了碎片。 博物館工作人員表示，受損的雕像正在修復中。 博物館拒絕透露雕像的價值或銷毀費用。

以色列博物館將此次的破壞行為稱為「令人不安且不尋常的事件」，並表示譴責一切形式的暴力行為，並希望此類事件不會再次發生。

此前於今年2月，一名猶太裔美國遊客損壞了舊城區基督徒朝聖地的耶穌雕像；1月時，一名猶太青少年污損了耶路撒冷一處著名墓地的基督教歷史墓碑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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