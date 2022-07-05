美國獨立日槍擊｜兇徒參與特朗普集會又讚拜登 共和黨：非支持者

美國芝加哥周一獨立日槍擊案兇徒克里莫(Robert E. Crimo III)案發後乘車逃離，與警方追逐一輪後被截停落網，警方指他在案中使用強勁火力的槍械。克里莫自稱是饒舌歌手和演員，在YouTube等串流平台發布歌曲，內容涉暴力，配有槍擊插圖，也曾在教室背景中拍攝暗示校園槍擊，YouTube昨晚已將其短片下架。警方表示，他們有留意克里莫，未有透露是否與其網上短片有關。傳媒在其YouTube專頁和社交網發現，他2019年和2020年曾出席共和黨籍前總統特朗普的集會，又發表有關特朗普的貼文。不過，也有傳媒指他曾對特朗普對手總統拜登的帖文讚好，有人認為他並非共和黨支持者。

網上饒舌歌手 歌曲短片暗示校園槍擊 克里莫以Awake the Rapper名字發布其歌曲，於音樂串流平台Spotify每月擁有逾1.6萬訂閱人數。他的歌曲充滿陰暗面和暴力思想，最熱門的一首是在2018年推出的《我心裡想法》，獲數百人次點擊。英國《每日郵報》稱，在片中他身處教室，並伸手到背囊裡面，然後鏡頭漆黑一片，當音樂再起時傳出瘋狂笑聲和急速的鋼琴聲，他戴上單車頭盔和穿上避彈衣。另外在2021年10月發表的「are you awake?(你醒覺了嗎？)」歌曲短片中，插圖顯示一名男子舉起步槍指向他人。他今年發表了細碟《洗腦》，包括歌典《再死一次》和《我是風暴》。