美國獨立日槍擊｜機警父放兒子入垃圾桶避過一劫 善心廚師當機立斷救走幼童

美國7月4日獨立日發生駭人槍擊案，在芝加哥近郊舉行的一場國慶巡遊，慘成槍手的「練靶場」，懷疑從高處向人群開槍，造成最少6死36傷。民眾憶述案發經過時都猶有餘悸。一名父親Sandoval稱，「我抱起孩子便跑，嘗試打破商店窗戶入內躲避……我又拳打商店的門，但沒能破開它」，「槍手停了開槍應該是在上子彈，我於是跑到街角把兒子、他弟弟及狗兒放進垃圾桶內。我叫其他人幫忙看管，因為我還要跑回去找其餘家人」。Sandoval跑回現場後，看到多人中槍倒地，他提到看見警員抱走一名中槍男童時，哭成淚人。

美國獨立日槍擊 善心廚師勇救男童

另有一名年幼男童在民眾奔逃期間，被遺留在街上，身上染血，不知所措，幸一名廚師眼明手快將他抱走，帶往安全地方。美國哥倫比亞廣播公司芝加哥分部一名女記者，其後在Twitter發布該幼童照片，指他暫由陌生人照顧，呼籲民眾提供資料協助他與家人團聚。據報男童祖父母最終在醫院接回他，他小腿及鞋子染有血跡，照片看來精神良好。

芝加哥槍擊 老街坊嚇呆︰一切都超現實

住在區內逾50年的老街坊Miles Zaremsky，形容案發時情況「超現實」，「我從未見過群眾人踩人，有人身上有血，兩至三名約25至40歲的人看來已身亡……一名淌血男童在家長臂彎內，臉色蒼白，他們呼喊著醫護人員」，「一切都超現實，像科幻小說情節，但卻是真的」。

女民眾Gina Troiani則憶述，案發時她正與兒子及同學排隊，準備跟隨巡遊隊伍前進，聽到巨響時以為是放煙花，沒料有人大叫有槍手，「我們立即往反方向逃跑……情況非常混亂，大家都在尋找走失的家人」。附近餐廳的人員Matt Philip亦說一度以為放煙花，後來見民眾狂奔，「我們開門讓民眾進來躲避，或從後門逃走」，最終有約30人躲在餐廳15分鐘。