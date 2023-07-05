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2023-07-05 14:29:00

美國獨立日熱狗賽　大胃王10分鐘吞62隻第16次奪冠(有片)

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美國獨立日熱狗賽，大胃王10分鐘吞62隻第16次奪冠。(Twitter)

美國獨立日熱狗賽，大胃王10分鐘吞62隻第16次奪冠。(Twitter)

美國紐約康尼島(Coney Island)每年74日國慶日都會舉行Nathan’s熱狗大賽，今年男子組繼續由冠軍熱門人選Joey Chestnut10分鐘內吃下62隻熱狗，第16度在Nathan’s熱狗大賽中奪得冠軍；女子組則由另一大熱Miki Sudo10分鐘內吃下39.5隻熱狗成功衛冕。

紐約周二一度出現雷雨，令比賽推遲舉行。已經15次贏得比賽的Joey Chestnut，在10分鐘內吃了62隻熱狗，以13隻熱狗優勢擊敗對手，成功衛冕「大胃王」稱號。至於女子組比賽，37歲的Miki Sudo39.5隻熱狗擊敗對手，第9次勝出比賽。她表示天氣炎熱潮濕，加上對手表現強勁，令她陷入苦戰。第二名由日本網紅、新晉選手Mayo Ebihara33隻奪得，還未宣判結果前，兩人在台上用日語激情交流了一番，並握手和擁抱了彼此

女子組比賽，37歲的Miki Sudo以39.5隻熱狗擊敗對手，第9次勝出比賽。(Twitter)

女子組比賽，37歲的Miki Sudo以39.5隻熱狗擊敗對手，第9次勝出比賽。(Twitter)

男子組比賽期間有示威者闖入

男子組比賽期間發生一段小插曲，在比賽前段，一名示威者突然闖入比賽席，撞開正將熱狗啃進喉嚨的Joey Chestnut，並展示手中標語，Joey Chestnut看清楚那人後，隨即將對方㧜頸摔下作回應，在場人員亦上前將該名示威者移走，比賽未有暫停，繼續比賽。

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