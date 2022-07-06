美國獨立日熱狗賽　大胃王10分鐘吞63隻第15次奪冠(有片)

美國紐約康尼島(Coney Island)每年7月4日國慶日都會舉行Nathan’s熱狗大賽，今年男子組由冠軍熱門人選Joey Chestnut在10分鐘內吃下63隻熱狗，第15度在奈森熱狗大賽中奪得冠軍；女子組則由另一大熱Miki Sudo在10分鐘內吃下40隻熱狗堡奪冠。

Joey Chestnut今年吞下的63隻熱狗，第15次奪得冠軍，他更興奮得一度落淚，不過與他去年創下紀錄的76隻有一段大差距。對此，他向觀眾們道歉，並表示明年會表現的更好。Joey Chestnut接受訪問時表示，他透過經常吃熱狗，以及約每周參加一次熱狗堡大胃王比賽來訓練。更透露在今次比賽結束後，會一整日都不會再碰食物。

Miki Sudo 去年因懷孕缺席今年帶 B奪冠

女子組方面，去年因懷孕而缺席的Miki Sudo今年回歸比賽。她在10分鐘內吃下40隻熱狗再次奪冠。她今次更特意帶同她的愛兒前來參與。

熱狗大賽主持人George Shea說，「Nathan著名的7月4日吃熱狗比賽可以說是美國歷史上最具標誌性的體育賽事。這個活動是一個熔爐，鍛造出偉大。」