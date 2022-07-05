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國際
2022-07-05 10:05:00

美國獨立日芝加哥巡遊爆槍擊6死24傷　22歲槍手被捕(有片)

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美國芝加哥市郊海蘭帕克市舉行獨立日巡遊期間發生槍擊案，造成6人死亡、24人受傷。警方在一處屋頂發現一支步槍，懷疑槍手從屋頂隨機向人群開槍，警方鎖定一名22歲男子、克里莫三世(Robert E. Crimo III)，形容他是危險人物，疑犯其後於伊利諾伊州森林湖附近被捕。

美國獨立日芝加哥巡遊爆槍擊6死24傷，22歲槍手被捕。(AP)

美國獨立日芝加哥巡遊爆槍擊6死24傷，22歲槍手被捕。(AP)

事發在當地周一(4 )早上10時許，當巡遊開始後10分鐘就傳出槍聲，在巡遊現場的民眾爭相走避，有人受傷流血，地上留下血跡，路邊有大量民眾留下的物品，包括座椅、嬰兒車及兒童單車等。

網上片段顯示，街道兩旁有人群正待觀看巡遊隊伍，突然傳出連續槍聲，人們起初以為是煙火表演，未有反應過來，惟再傳出槍聲時，人們才意識到發生槍擊，隨即爭相走避。

22歲疑犯克里莫三世(Robert E. Crimo III)。(Twitter) 警方接報後派出百多人到場搜捕槍手。(AP) 警方接報後派出百多人到場搜捕槍手。(AP)

拜登感到震驚 強調不會放棄與槍械暴力戰鬥

警方接報後派出百多人到場搜捕槍手，呼籲民眾找地方躲避，留在家中，並聯絡親友以確定他們安全。市長亦宣布取消巡遊，呼籲民眾避免到市中心。鄰近的多個市鎮亦因應事件，取消獨立日的慶祝活動。伊利洛伊州長普利茲克表示，會密切監察海蘭帕克的情況。

總統拜登表示，他與第一夫人吉爾對獨立日發生無意義的槍擊案，為美國社區再帶來悲痛感到震驚。拜登又指，他上周簽署獲國會通過收緊槍枝管制的法案，有助加保障民眾安全，但仍然有大量工作要做，強調不會放棄與槍械暴力戰鬥。

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