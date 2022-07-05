美國獨立日芝加哥巡遊爆槍擊6死24傷　22歲槍手被捕(有片)

美國芝加哥市郊海蘭帕克市舉行獨立日巡遊期間發生槍擊案，造成6人死亡、24人受傷。警方在一處屋頂發現一支步槍，懷疑槍手從屋頂隨機向人群開槍，警方鎖定一名22歲男子、克里莫三世(Robert E. Crimo III)，形容他是危險人物，疑犯其後於伊利諾伊州森林湖附近被捕。

事發在當地周一(4 日)早上10時許，當巡遊開始後10分鐘就傳出槍聲，在巡遊現場的民眾爭相走避，有人受傷流血，地上留下血跡，路邊有大量民眾留下的物品，包括座椅、嬰兒車及兒童單車等。

網上片段顯示，街道兩旁有人群正待觀看巡遊隊伍，突然傳出連續槍聲，人們起初以為是煙火表演，未有反應過來，惟再傳出槍聲時，人們才意識到發生槍擊，隨即爭相走避。