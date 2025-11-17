美國獨遊最危險州｜新墨西哥州零分壓阿肯色州列第一 麻省最安全

獨自旅行如今漸成潮流，但根據美國一項最新研究報告，美國部分地區對獨遊旅客，仍具高度風險，其中新墨西哥州成為「最危險獨旅州」，包括犯罪率、道路安全都亮紅燈。

根據美國「Silver Law Firm」近日發布研究，根據美國聯邦調查局（FBI）犯罪統計、交通部資料及多項官方來源，從犯罪率、道路安全、緊急救援可及性與交通基礎設施等面向，替全美國各州評估「獨旅安全分數」。

到訪新墨西哥州前宜做足準備

結果顯示，新墨西哥州以「零分」居全美最危險之首，報告指出，該州雖以國家公園與公路景觀吸引自駕遊與行山愛好者，但偏遠路段多、手機訊號不穩，使獨遊風險大幅提高，「新墨西哥的廣大鄉村地帶，代表長時間無訊號、無加油站」，「獨遊者務必下載地圖、攜帶額外食水與補給品，並把行程提前告知家人或朋友。」