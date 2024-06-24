美國環球小姐地區賽　71歲美魔女創最年長佳麗紀錄

環球小姐組織(Miss Universe Organization)今年為要展現包容向而改變規則，取消對18歲以上參賽者的年齡限制，並允許已婚、離婚或懷孕的女性報名參賽。美國更有一名71歲高齡婦人參選今屆的德州小姐，成為該項選美最年長參賽者，如她順利勝出，將會與全國的佳麗一同競逐代表美國參賽的資格。

綜合報道，71歲的Marissa Teijo與其他參賽者上周末來到德州休斯頓，德州小姐選美比賽將於周五(28日)在波斯特橡樹旅館希爾頓旅館(Hilton Houston Post Oak Hotel)，展開為期2天的賽事。Marissa Teijo在社交平台發文表示，有幸成為德州小姐的參賽者感到非常高興，也很難以置信，因為這是一個全新體驗，而她這麼做是想激勵女性朋友應該勇敢追夢，「相信每個年齡都有它獨特的美」。