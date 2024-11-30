美國產後抑鬱婦持刀襲警　與手抱女嬰雙雙被擊斃

美國密蘇里州傳出一宗憾事，一名飽受產後抑鬱症所苦的女子與家人發生爭吵，家人報警求助，警察登門處理時，女子突然拿出一把尖刀，向警察揮舞，警察情急下開槍，將女子與她懷中兩個月大的女嬰，雙雙擊斃。

與母親發生肢體衝突

英國《每日郵報》報道，事件發生於7日，但警方直到27日才公布警察隨身錄影。報道指出，這名34歲女子派克（Maria Pike）與母親康姆斯（Talisa Coombs）發生肢體衝突，康姆斯指她被女兒扯頭髮、扔東西，甚至差點被推下樓，因此打電話向警方求助。

當天下午約1時45分，3名警察到場處理，看見康姆斯坐在路邊，警察隨後進入公寓了解情況，根據錄影畫面顯示，派克抱着2個月大的女兒站在衣櫥邊，正在餵奶，她的丈夫則坐在床尾，對於警方詢問她是否還好、是否受傷，派克並未說話，只是搖頭、點頭，警方勸導她把懷中女嬰放下，好好聊一聊，但她立即拒絕。