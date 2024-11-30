美國產後抑鬱婦持刀襲警　與手抱女嬰雙雙被擊斃

美國密蘇里州傳出一宗憾事，一名飽受產後抑鬱症所苦的女子與家人發生爭吵，家人報警求助，警察登門處理時，女子突然拿出一把尖刀，向警察揮舞，警察情急下開槍，將女子與她懷中兩個月大的女嬰，雙雙擊斃。
與母親發生肢體衝突
英國《每日郵報》報道，事件發生於7日，但警方直到27日才公布警察隨身錄影。報道指出，這名34歲女子派克（Maria Pike）與母親康姆斯（Talisa Coombs）發生肢體衝突，康姆斯指她被女兒扯頭髮、扔東西，甚至差點被推下樓，因此打電話向警方求助。
當天下午約1時45分，3名警察到場處理，看見康姆斯坐在路邊，警察隨後進入公寓了解情況，根據錄影畫面顯示，派克抱着2個月大的女兒站在衣櫥邊，正在餵奶，她的丈夫則坐在床尾，對於警方詢問她是否還好、是否受傷，派克並未說話，只是搖頭、點頭，警方勸導她把懷中女嬰放下，好好聊一聊，但她立即拒絕。
3名警察被停職調查
之後派克走到床邊坐下，但卻突然從床頭櫃內拿出一把尖刀，然後高舉刀子，並站起身企圖攻擊其中一名警察，警察見狀立即開槍，不過錄影就在此停止。
報道指出，派克與她懷中的女嬰，雙雙被擊斃，事發後3名警察都被停職調查。康姆斯悲痛地說，「我從沒想過警察會奪走她們的生命」，她要求警方徹查，還給他們一個交代。
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