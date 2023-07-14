美國男在自家農場挖出700多枚舊硬幣　內戰時期發行現值數百萬美金

記者彭巧蓁／綜合報道

美國肯塔基州的一名男子在他的農場裡發現了700多枚美國內戰時期的硬幣，據硬幣收藏營銷商的說法，這些稀有的銅板可能價值數百萬美金，讓男子發了一筆橫財。

上面沒有印「我們相信上帝」

美國最大的硬幣收藏營銷商之一GovMint日前發布了一段影片，並表示一名肯塔基州的男子在自家農場裏挖到大量內戰時期的硬幣。從影片中可以看到土裏埋藏着大量的硬幣，男子興奮地大喊：「這是有史以來最瘋狂的事情，這些都是 1 美元金幣、20 美元金幣、10 美元金幣，看，我還在把它們挖出來。」

據 GovMint 稱，發現的硬幣中 95% 是金幣。其中他們發現8枚稀有的硬幣，是1863年面值 20 美元的自由金幣，可以賣到「六位數的價格」。據《生活科學》報道，這枚硬幣之所以如此罕見，是因為上面沒有印「我們相信上帝」（In God We Trust）的字樣。 1866年南北戰爭結束後，這句格言被添加到所有金銀貨幣上。