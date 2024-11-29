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國際
2024-11-29 17:15:07

美國男坐過山車發覺安全桿鬆開　頂點衝下前跳車逃生

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美國男坐過山車發覺安全桿鬆開　頂點衝下前跳車逃生

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美國亞利桑那州一名男子，近日到遊樂園搭乘雲霄飛車時，他的座位安全桿竟在爬升至最高點時突然鬆開。他迅速作出反應，在過山車下墜前，爬出座位逃生，而攝影機也捕捉到了這個驚魂時刻。

根據《NBC News》等美媒，事發在該州鳳凰城（Phoenix）的「Castles N' Coasters」遊樂園。要求匿名的男子表示，本月24日為了幫姪女慶生而到遊樂園遊玩，並搭乘了園內的雙環過山車「沙漠風暴」（Desert Storm）。

只有幾秒鐘的時間

他憶述了當下的情形，當過山車快到頂端時：「我突然聽到一個不尋常的喀擦聲，我膝上的安全桿鬆開了」。男子說，「我當時只有幾秒鐘的時間，決定要繼續留在車上還是下車」。

根據畫面，只見過山車緩緩行駛至頂端時，突然出現了動靜，男子爬出座位並跳到一旁的緊急樓梯，而幾秒後過山車就往下俯衝。男子表示，他當下的判斷救了自己一命。

工作人員沒察覺異狀

男子提到，操作設施的工作人員不僅在出發前，未親自檢查確保安全桿已正確鎖住，且在事發時渾然沒察覺異狀。直到男子返回地面後才注意到發生了安全事故。男子認為：「當工作人員看到我爬出來時，應該能按下緊急停止按鈕或做點甚麼。」

男子說，園方向他提供退款並接受了投訴報告，但男子覺得他的擔憂沒有被聽到：「我認為最可怕的部分是工作人員的疏忽，以及他們在整個事件中的粗心大意。」目前遊樂園尚未對外發表回應。

據悉，在亞利桑那州，該州當局不負責監督遊樂園設施的法規，但規定遊樂設施每年必須至少接受一次檢查。州法律規定，由市和郡當局負責強制執行。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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