美國男子乘自製滾輪出海打算「跑」去倫敦　被海岸警衛隊攔截

記者彭巧蓁／綜合報道 美國海岸警衛隊日前在海上攔截了一名不尋常的偷渡者。一名來自佛州的男子乘著自製的滾輪，他告訴警官他準備「跑到倫敦」。根據一份刑事起訴書，44歲的巴路奇（Reza Baluchi）面臨聯邦指控，因為他在距美國喬治亞州泰碧島113公里處被海岸警衛隊發現，他搭乘著自製的類似倉鼠滾輪的裝置在海上飄浮。起訴書中指出，「根據該船的狀況，美國海岸警衛隊官員確定巴路奇正在進行明顯不安全的航行。」

曾揚言如果被逮捕就自殺 這艘「明顯不安全」的船隻是一個巨大的金屬桶，圓桶的兩側都有充氣浮標，由內部的跑步者提供動力。訴狀稱，巴路奇無法向官員提供其水上交通工具所需的登記，還告知官員他要踩這個倉鼠滾輪一路跑到英國倫敦。他威脅說，如果有人試圖逮捕他，他就會用一把刀自殺，並聲稱船上有炸彈。在經過數天的對峙後，海岸警衛隊確定船上並沒有爆裂物，巴路奇才被帶到佛州邁阿密海灘的美國海岸警衛隊基地下船。法庭文件稱，這並不是他第一次嘗試用倉鼠滾輪在海上奔跑。警官們表示，他曾分別在2014年、2016年和2021年嘗試過類似的航行，但最終都因海岸警衛隊的干預而結束。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章