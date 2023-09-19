美國男子修剪樹木與鄰居起爭執被開槍殺死　疑兇妻子：他只想嚇退對方

記者彭巧蓁／綜合報道

金千買屋萬金買鄰，現代人與鄰居的糾紛層出不窮。美國佛州一名78歲男子與鄰居因修剪樹木起爭執，最後竟開槍打死對方，被以謀殺罪送辦。當地警方表示，一名78歲的男子開槍打死了正在修剪樹木的鄰居。據報導，槍擊事件發生於晚上7點13分左右，當時42歲的布萊恩福特(Brian Ford) 正在沿著兩處房產之間的柵欄線修剪樹枝，而他的鄰居、78歲的愛德華德魯佐洛夫斯基( Edward Druzolowski) 突然出現並與他對峙。法庭文件顯示，德魯佐洛夫斯基的妻子在撥打911時表示，她的丈夫「只是想嚇唬對方」。而德魯佐洛夫斯基接受警方採訪時說，當時他警告福特「離開他的產業」，福特回了一些髒話，並說「管好你自己的事」。當他用槍指著福特，福特不但沒有離開，甚至走得更近說：「你用槍指著我，你要開槍打死我嗎？」而德魯佐洛夫斯基則警告說：「現在停下來，否則我就開槍了！」