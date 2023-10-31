美國男子全副武裝陳屍樂園女廁　警方：可能計劃進行大規模襲擊

手持AR步槍及炸藥

當局稱，梅迪納顯然是在公園關閉時偷偷潛入，他手持AR式步槍、半自動手槍和炸藥，並穿著防彈衣和戰術服，類似於警察特警隊成員的穿著。加菲爾德縣警長瓦拉里奧(Lou Vallario) 說，廁所的牆上寫著一條訊息，上面寫著「我不是殺手，我只是想進入洞穴」，梅迪納的屍體被發現時躺在地板上，附近有一把手槍和爆炸裝置，有些是真的，有些是假的。 AR式步槍放在附近的洗手檯上，還有一條裝有幾個彈匣的腰帶。瓦拉里奧說，「考慮到準備工作，以及他擁有的武器數量，有很高的可能性他是打算使用這些武器來進行攻擊，但出於某些原因他最後選擇不這樣做。」警方稱，在梅迪納的車輛中發現了多個簡易爆炸裝置，當局也在遊樂園的其他地方進行搜尋，但沒有發現其他爆炸物。據悉梅迪納來自附近的卡本代爾鎮，他與母親和兄弟住在那裡。治安官說，執法部門搜查了他的房間，沒有發現任何爆炸物或製造炸彈的跡象，而且他沒有已知的犯罪記錄，也沒有前科。

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