美國男子全副武裝陳屍樂園女廁　警方：可能計劃進行大規模襲擊

美國科羅拉多州一間遊樂園竟然發現一名全副武裝的男子陳屍在廁所裡，警方初步研判沒有他殺嫌疑，但他身邊有多項武器，懷疑他原本恐怕是要執行大規模攻擊計劃。據美國媒體報道，科羅拉多的格倫伍德洞穴探險公園（Glenwood Caverns Adventure Park）在當地時間30日早上對外開放之前，工作人員發現20歲的梅迪納（Diego Barajas Medina）陳屍在女廁裡。加菲爾德縣驗屍官表示，他的死因是頭部自傷槍傷。
手持AR步槍及炸藥
當局稱，梅迪納顯然是在公園關閉時偷偷潛入，他手持AR式步槍、半自動手槍和炸藥，並穿著防彈衣和戰術服，類似於警察特警隊成員的穿著。加菲爾德縣警長瓦拉里奧(Lou Vallario) 說，廁所的牆上寫著一條訊息，上面寫著「我不是殺手，我只是想進入洞穴」，梅迪納的屍體被發現時躺在地板上，附近有一把手槍和爆炸裝置，有些是真的，有些是假的。 AR式步槍放在附近的洗手檯上，還有一條裝有幾個彈匣的腰帶。瓦拉里奧說，「考慮到準備工作，以及他擁有的武器數量，有很高的可能性他是打算使用這些武器來進行攻擊，但出於某些原因他最後選擇不這樣做。」警方稱，在梅迪納的車輛中發現了多個簡易爆炸裝置，當局也在遊樂園的其他地方進行搜尋，但沒有發現其他爆炸物。據悉梅迪納來自附近的卡本代爾鎮，他與母親和兄弟住在那裡。治安官說，執法部門搜查了他的房間，沒有發現任何爆炸物或製造炸彈的跡象，而且他沒有已知的犯罪記錄，也沒有前科。
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