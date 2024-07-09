美國男子因納粹紋身被趕出球場　查證後談不堪回首的過去

美國一名男子，在月初到美國鹽湖城觀看球賽時，因為被場內其他球迷發現他身上的紋身，並作出舉報，隨即被球場的保安趕出球場。球會更聲明對仇恨行為「零容忍」。不過及後媒體找到這位男子，談論了其個人經歷。
美國男子的Jonathan Pangburn，在上周三（3日）入場準備觀看皇家鹽湖城的一場美職聯賽期間，有球迷發現其頭上一個納粹的標誌。隨即向在場的保安作出投訴，在10分鐘後保安立即要求Jonathan Pangburn離開球場。Jonathan Pangburn的標誌是納粹時代的白人至上主義符號。在事後，皇家鹽湖城亦發聲明，指球會對仇恨言論是零容忍的。
嘗試移除仇恨紋身
雖然很多公眾認為Jonathan Pangburn的紋身是在散播仇恨，不過當地傳媒找到了Jonathan Pangburn本人回應。Jonathan Pangburn承認自己曾生活在納粹時代，之後經歷過多次的坐牢，不久前才在鹽湖城一間更生學院畢業，並在那裡協助其他曾犯事及吸毒的人。他說：「它教係如何去愛，拿回你自己的人生。教你友愛、責任及謙遜。」Jonathan Pangburn承認，那個紋身令他非常後悔：「我的紋身影響了我，今日它們給我的傷害，比它對其他人還要多。我每次走入公共地方都充滿着後悔及羞愧。」
Jonathan Pangburn對於被趕出球場一事指：「我無意去冒犯或對他人帶來仇恨。真的，我只想走出去，只想成為社區的一份子，以及傳遞改變的訊息。我知道我去拾球，我其實可以戴上帽子把紋身蓋好。」Jonathan Pangburn表示，他在嘗試移除身上的「仇恨」紋身，又指自己身上才不止一個有關的符號：「我知道我可以擺脫過往納粹的生活，而我知道我的故事也可以啟發到其他人擺脫它。」