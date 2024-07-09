美國男子因納粹紋身被趕出球場　查證後談不堪回首的過去

美國一名男子，在月初到美國鹽湖城觀看球賽時，因為被場內其他球迷發現他身上的紋身，並作出舉報，隨即被球場的保安趕出球場。球會更聲明對仇恨行為「零容忍」。不過及後媒體找到這位男子，談論了其個人經歷。

美國男子的Jonathan Pangburn，在上周三（3日）入場準備觀看皇家鹽湖城的一場美職聯賽期間，有球迷發現其頭上一個納粹的標誌。隨即向在場的保安作出投訴，在10分鐘後保安立即要求Jonathan Pangburn離開球場。Jonathan Pangburn的標誌是納粹時代的白人至上主義符號。在事後，皇家鹽湖城亦發聲明，指球會對仇恨言論是零容忍的。