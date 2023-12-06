美國男子涉宗教洗腦被捕　與澳洲兩警員遭槍殺有關

澳洲去年發生一宗槍擊案，造成6人死亡，當中包括2名警員。事後澳洲方面將案件列為宗教恐怖襲擊。澳洲警方表示Heber Overgaard在網上多番向澳洲槍手傳播有關「末日基督思想」，於上周五（1日）由美國警方將其拘捕。警察指，有關案件的3名槍手，分別是46歲前校長特雷恩（Nathaniel Train）、特雷恩兄長加雷斯（Gareth Train）及加雷斯太太Stacey，他們都有追隨Heber Overgaard的兩個YouTube帳號。

加雷斯曾稱其寓所已為世界末日做準備，拒用當局水電設施，自行裝設了大量太陽能板及水塔。(互聯網)

澳洲稱有證據曾與槍手聯繫

警察指Heber Overgaard在有關槍擊案前，多番向加雷斯及Stacey發送訊息。而且更有證據指Heber Overgaard與加雷斯在YouTube上有直接溝通。澳洲昆士蘭警方表示，已派員到美國協助當地進行調查。男子目前是以美國法律所檢控，而當局未有計劃將其引渡去澳洲。

槍擊案發生在去年12月的12日，警察接報到達加雷斯在布里斯班以西郊區的居所。當時4名警員是為調查報稱失蹤的特雷恩。在警員下車準備前往屋前時，就遭受到槍擊。當中兩名警員Matthew Arnold及Rachel McCrow被人以行刑方式槍殺。而另外一名58歲鄰居亦遇害。再進行數小時的槍戰後，3名的槍手被特種部隊射殺。