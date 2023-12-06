熱門搜尋:
深田恭子 區議會選舉2023 穆迪 恒生指數 BLACKPINK 周庭 肺炎支原體 五月天 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 白日之下 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-06 16:58:57

美國男子涉宗教洗腦被捕　與澳洲兩警員遭槍殺有關

分享：
兩名澳洲警察在去年被槍殺。(澳洲昆士蘭警察FB)

兩名澳洲警察在去年被槍殺。(澳洲昆士蘭警察FB)

去年澳洲兩名警察遭到槍殺事件，美國聯邦調查局（FBI）探員，拘捕一名58歲的美國公民Heber Overgaard，涉及兩項指控，當中包括涉及網上煽動暴力。

澳洲去年發生一宗槍擊案，造成6人死亡，當中包括2名警員。事後澳洲方面將案件列為宗教恐怖襲擊。澳洲警方表示Heber Overgaard在網上多番向澳洲槍手傳播有關「末日基督思想」，於上周五（1日）由美國警方將其拘捕。警察指，有關案件的3名槍手，分別是46歲前校長特雷恩（Nathaniel Train）、特雷恩兄長加雷斯（Gareth Train）及加雷斯太太Stacey，他們都有追隨Heber Overgaard的兩個YouTube帳號。

加雷斯曾稱其寓所已為世界末日做準備，拒用當局水電設施，自行裝設了大量太陽能板及水塔。(互聯網)

加雷斯曾稱其寓所已為世界末日做準備，拒用當局水電設施，自行裝設了大量太陽能板及水塔。(互聯網)

澳洲稱有證據曾與槍手聯繫

警察指Heber Overgaard在有關槍擊案前，多番向加雷斯及Stacey發送訊息。而且更有證據指Heber Overgaard與加雷斯在YouTube上有直接溝通。澳洲昆士蘭警方表示，已派員到美國協助當地進行調查。男子目前是以美國法律所檢控，而當局未有計劃將其引渡去澳洲。

槍擊案發生在去年12月的12日，警察接報到達加雷斯在布里斯班以西郊區的居所。當時4名警員是為調查報稱失蹤的特雷恩。在警員下車準備前往屋前時，就遭受到槍擊。當中兩名警員Matthew Arnold及Rachel McCrow被人以行刑方式槍殺。而另外一名58歲鄰居亦遇害。再進行數小時的槍戰後，3名的槍手被特種部隊射殺。

Ad Block

在之後的調查指，案件是早有預謀針對執法部門的案件，而且在整個民居周圍包括有掩體、護欄、刀槍、閉路電視及鏡子等。昆士蘭警察其後將案件列為基於宗教引導的恐怖襲擊，並指3名槍手信奉一種以基督教為基礎的「千禧年前派」。有關教派認為地球在經歷一段破壞及極端痛楚後，耶穌會物理上回歸並帶來和平。當局稱這是澳洲首次有因為極端基督教思想而引發的恐怖襲擊。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受