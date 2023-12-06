美國男子涉宗教洗腦被捕　與澳洲兩警員遭槍殺有關

去年澳洲兩名警察遭到槍殺事件，美國聯邦調查局（FBI）探員，拘捕一名58歲的美國公民Heber Overgaard，涉及兩項指控，當中包括涉及網上煽動暴力。
澳洲去年發生一宗槍擊案，造成6人死亡，當中包括2名警員。事後澳洲方面將案件列為宗教恐怖襲擊。澳洲警方表示Heber Overgaard在網上多番向澳洲槍手傳播有關「末日基督思想」，於上周五（1日）由美國警方將其拘捕。警察指，有關案件的3名槍手，分別是46歲前校長特雷恩（Nathaniel Train）、特雷恩兄長加雷斯（Gareth Train）及加雷斯太太Stacey，他們都有追隨Heber Overgaard的兩個YouTube帳號。
澳洲稱有證據曾與槍手聯繫
警察指Heber Overgaard在有關槍擊案前，多番向加雷斯及Stacey發送訊息。而且更有證據指Heber Overgaard與加雷斯在YouTube上有直接溝通。澳洲昆士蘭警方表示，已派員到美國協助當地進行調查。男子目前是以美國法律所檢控，而當局未有計劃將其引渡去澳洲。
槍擊案發生在去年12月的12日，警察接報到達加雷斯在布里斯班以西郊區的居所。當時4名警員是為調查報稱失蹤的特雷恩。在警員下車準備前往屋前時，就遭受到槍擊。當中兩名警員Matthew Arnold及Rachel McCrow被人以行刑方式槍殺。而另外一名58歲鄰居亦遇害。再進行數小時的槍戰後，3名的槍手被特種部隊射殺。
在之後的調查指，案件是早有預謀針對執法部門的案件，而且在整個民居周圍包括有掩體、護欄、刀槍、閉路電視及鏡子等。昆士蘭警察其後將案件列為基於宗教引導的恐怖襲擊，並指3名槍手信奉一種以基督教為基礎的「千禧年前派」。有關教派認為地球在經歷一段破壞及極端痛楚後，耶穌會物理上回歸並帶來和平。當局稱這是澳洲首次有因為極端基督教思想而引發的恐怖襲擊。